Le cours du CAC 40 perd 6% en octobre mais tient le support à 4550 points

Le cours du CAC 40 a perdu 6% sur le mois d’octobre, sur fond d’un second confinement qui essaie de préserver l’activité économique.

Sur le plan technique, le cours du CAC 40 réagit à court terme sur un fort support technique à 4550 points.

Graphique du contrat future EuroStoxx 50 avec la plateforme TradingView

Le mois d’octobre a été largement baissier pour les actions européennes, avec par exemple un cours du CAC 40 en baisse de plus de 6%. La mise en place d’un second confinement en France pour un mois minimum, d’un confinement partiel en Allemagne et de nombreuses mesures de restrictions au sein de toute la Zone Euro ont donc fait chuter le marché en fin de mois.

L’écart se creuse donc définitivement entre les Etats-Unis et la Zone Euro, avec une reprise vigoureuse de l’économie US au troisième trimestre, alors que les nouvelles restrictions en Europe confirment que le PIB de la Zone Euro va reculer de plus de 10% sur l’ensemble de l’année 2020.

Autre fait marquant de la semaine, l’échec patent de l’Europe à tenir son rang de leur secteur de la technologie. Alors que les GAFAM produisent encore des chiffres financiers fantastiques, les leaders européens technologiques ne sont plus étanches à la chute de l’activité globale en Europe et le profit warning de l’allemand SAP en est l’illustration parfaite cette semaine.

Les actions européennes sont en définitive toujours enfermées dans un cycle de sous-performance vis-à-vis de Wall Street, un fait de marché qui sanctionne la réalité de la hiérarchie économique. Pour la suite de la tendance au mois de novembre, le thème fondamental pivot est l’élection présidentielle US ; un résultat trop serré et une contestation seraient un cycle noir pour les marchés financiers, au contraire, une victoire nette et reconnue par tous permettrait d’avoir une tendance haussière nette le mois prochain à Wall Street et les indices européens en bénéficieront.

Graphique du cours du CAC 40 – source TradingView

Sur le plan technique, le cours du CAC 40 réagit à court terme sur un fort support technique à 4550 points

Sur le plan technique, le cours du CAC 40 et de l’EuroStoxx 50 défendent leur ancien plus bas de l’année 2018, soit le fort support à 4550 points pour l’indice de la Bourse de Paris et 2900 points pour le benchmark de la Zone Euro. Si ces seuils tiennent le choc, le marché pourrait entrer en rebond technique.

