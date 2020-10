Nasdaq : La correction s’accentue sous 11600

Points clés de l’article :

L’indice technologique n’échappe pas à la baisse

Support à 11240 avant une baisse plus prononcée ?

Les marchés américains et européens ont fortement reculé cette semaine, en raison de la recrudescence des cas de virus et de l'incapacité des législateurs américains à se mettre d'accord sur un programme d'aide économique avant les élections du 3 novembre. Les analystes mettent également en garde contre la volatilité accrue des marchés à l'approche et au lendemain de l'élection présidentielle, certains affirmant qu'un résultat contesté est toujours possible.

L’indice de la peur sur le marché boursier a atteint son niveau le plus élevé depuis le mois de juin, lorsque le marché a soudainement chuté en raison des craintes qu'une "deuxième vague" d'infections au coronavirus soit arrivée. Le VIX mesure la volatilité que les investisseurs attendent du S&P 500, et il a grimpé de 17,4 % lors de la séance de mercredi matin.

Même l’annonce de meilleurs résultats que prévu sur les bénéfices des entreprises pour l'été n'a pas réussi à changer la dynamique.

Microsoft, la deuxième société du S&P 500, a annoncé des bénéfices et des revenus plus importants que prévu pour son dernier trimestre. C'est généralement bon pour un titre, mais Microsoft a néanmoins chuté de 3,6 %. Elle a donné une prévision pour le trimestre en cours qui était relativement conforme aux prévisions de Wall Street, mais les analystes y ont noté quelques réserves.

L’annonce en Europe de mesures de restrictions voire de re confinement a suffit à propager à travers les marchés boursiers mondiaux une vague baissière. Les valeurs technologiques américaines ne font pas exception.

L’indice des valeurs technologiques a cassé un niveau de support important ancienne résistance à 11600 et rejoint un autre support à 11240. Si la bougie du jour était confirmée en clôture, un marubozu se formerait dans la terminologie des chandeliers japonais ( longue bougie baissière sans mèche haute ou basse) ce qui est un signe de continuation baissière. Il serait alors probable de voir le Nasdaq poursuivre sa baisse vers le support à 11240 points, plus bas de Septembre.

Si l’indice parvenait à rebondir sur 11240 alors il lui faudra s’affranchir des 11600 pour annuler cette séquence baissière.

Evolution des cours du Nasdaq en données quotidiennes :

