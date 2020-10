Eurostock-50: L-indice oscille à l'intérieur d'un canal horizontal

Points clés de l’article :

Le déploiement des couvre-feux inquiète les investisseurs

Les gouvernements européens ont commencé à déployer des couvre-feux plus largement, alors que la pandémie de coronavirus prenait de l'ampleur sur le continent et que la France signalait plus de 40 000 nouveaux cas pour la première fois. En Espagne, le nombre de personnes ayant contracté le coronavirus est probablement d'environ 3 millions, soit trois fois plus que les données officielles. La deuxième vague du virus risque de freiner la reprise économique de la zone

L'indice PMI de l'activité des entreprises pour la zone euro de 19 pays a chuté à 49,4 points en octobre, contre 50,4 en septembre. La barre des 50 points sépare la contraction économique de la croissance. Le secteur manufacturier semble avoir bien résisté, mais le secteur des services a été durement touché, suite aux nouvelles restrictions pour lutter contre une nouvelle recrudescence des infections virales.

La consolidation horizontale se poursuit

L’indice Eurostock 50 évolue au sein d’un rectangle oscillant entre 3100 points et 3400 points au grès des espoirs d’une sortie de la crise sanitaire ou des craintes de nouveaux confinements. La sortie d’une de ces deux bornes conditionnera le prochain mouvement d’ampleur.

A l’intérieur de cette consolidation, les investisseurs achètent les niveaux proche du support comme l’indiquent les mèches basses en juin et septembre. Une résistance intermédiaire se situe sur les plus hauts d’octobre à 3310 points.

Evolution de l’indice Eurostock50 en données quotidiennes :

Le secteur bancaire en difficulté pourrait profiter de la hausse des taux

Le secteur bancaire très déprimé en bourse depuis plusieurs semaines montre des signes de reprise avec la remontée des taux sur les marchés obligataires.

L’action BNP revient sur une résistance à 34 euro, ancien support selon le principe de polarité, qui en cas de franchissement pourrait relancer l’action. Un dépassement de ce niveau permettrait de revenir tester une oblique baissière actuellement sur 37,30 euro. L’action est soutenue par une oblique haussière de court terme qui permet d’espérer des

Evolution de l’indice BNP :

