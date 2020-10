SP500 : Un support clé à 3430 points pour la suite

Points clés de l’article :

Les actions américaines sont soutenues alors que les investisseurs ont plébiscité les bénéfices positifs des entreprises, même si les négociations sur l'aide ont montré peu de progrès et que les cas de coronavirus ont augmenté.

Le S&P 500 a légèrement augmenté aujourd’hui à l’ouverture, avec des données montrant que moins d'Américains que prévu ont déposé des demandes d'allocations chômage. Tesla Inc. a grimpé après que le constructeur de voitures électriques ait déclaré un cinquième trimestre consécutif de bénéfices. AT&T Inc. a progressé après que le géant du téléphone ait ajouté plus d'abonnés sans fil que les analystes l'avaient estimé. Les ventes de sacs à main et foulards de luxe de la maison Hermes International ont progressé après avoir dépassé les estimations des analystes sur un rebond de la demande en provenance d'Asie.

Malgré ces bons résultats, les actions américaines ont clôturé à la baisse mercredi après une séance volatile, sur fond de signes indiquant qu'un plan de relance ne sera probablement pas adopté avant les élections. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, ont progressé dans leurs derniers entretiens et s'exprimeront à nouveau jeudi.

Il faudra aussi surveiller l’élection américaine que les marchés ont peut être un petit peu tôt considéré comme jouée. En effet, comme il y a 4 ans l’écart entre Biden et Trump se resserre même s’il reste largement en faveur du candidat démocrate.

Le pourcentage d'investisseurs individuels décrivant leurs perspectives à court terme comme "baissières" est à son plus bas niveau depuis huit mois dans la dernière enquête de l'AAII sur le sentiment des investisseurs. L'optimisme est resté inchangé, tandis que le sentiment neutre a augmenté. On constate un retour du sentiment de chaque catégorie dans leur moyenne historique.

Une lecture qu’on avait pas vu depuis le début des confinements qui avait vu une explosion des sentiments baissiers.

La moyenne à 5 jours du ratio Put Call indique toujours un optimisme élevé mais un peu moins que la semaine dernière.

On constate donc que le sentiment de marché est plus équilibré. Pas de niveaux extrêmes susceptibles d’engendrer un mouvement violent et irrationnel.

L’indice SP500 a franchi une ligne de cou à 3430 points le 8 octobre qui a déclenché une hausse. Le retour sur cette ligne n’entame pas la lecture haussière et si la clôture du jour se fait sur le niveau actuel alors le doji affiché pourrait bien signifier la fin de la baisse des derniers jours. Ce « pull back » est assez classique. La confirmation viendra de la bougie de demain qui devra être positive. L’objectif n’est de la figure n’est pas remis en cause et donne un objectif à 3650 points.

Si la ligne de cou venait à casser, le scénario deviendrait plus négatif et annulerait cette opinion positive.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

