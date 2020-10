Le cours du CAC 40, soutenu par la perspective du stimulus US

Points-clés de l’article :

Le cours du CAC 40 et des actions européennes sont toujours soutenus par la perspective d’un plan de relance budgétaire US (le stimulus).

Sur le plan technique, les indices européens n’ont plus d’autonomie, font des pièges techniques et s’alignent simplement sur Wall Street

Graphique du cours du CAC 40 – source TradingView

La semaine passée sur les marchés financiers a permis de rappeler un certain nombre de constantes immédiates pour la tendance des indices boursiers européens : Tout d’abord, la persistante très nette sous-performance des actions européennes vis-à-vis de Wall Street. Ensuite, bien que ce programme budgétaire ne soit pas européen, le stimulus américain en cours de négociation reste le facteur fondamental qui produit le plus d’effet sur la tendance en Europe.

La crise épidémique est entrée dans sa seconde phase et là aussi, l’Europe se distingue des Etats-Unis et mettant à nouveau en place des restrictions sociales et économiques, là où les Etats-Unis reste ancré dans une reprise économique vigoureuse (notamment l’immobilier résidentiel en pleine euphorie) malgré la vague de Covid qui subit sur le centre des USA.

Cette semaine verra encore se développer la négociation entre Républicains et Démocrates sur le stimulus budgétaire, ainsi que de nombreux résultats d’entreprises US dont la fameuse Tesla. Comme d’habitude, les indices européens ne feront que s’aligner sur la dynamique de Wall Street et le cours du CAC 40 continuer d’évoluer dans son trading range compris entre le support à 4700 points et la résistance à 5200 points.

Graphique du contrat future S&P 500 avec la plateforme TradingView

Sur le plan de l’analyse technique, les grands indices boursiers européens ont perdu toute forme d’autonomie vis-à-vis de Wall Street. Les pièges techniques se succèdent (fausse cassure de support et de résistance), tant le marché européen amplifie les mouvements des indices US et souvent en tendance corrective. Le rebond des indices européens depuis vendredi est du la préservation des supports techniques haussiers à Wall Street.

