S&P 500 : Wall Street rebondit proche de son support à 3425 points

Wall Street reste bien orienté malgré son repli mercredi et jeudi sur fond d’incertitudes économiques face au durcissement des restrictions sanitaires en Europe et d’absence d’accord sur un nouveau plan de relance américain.

En effet, les marchés se sont repliés ces deux dernières séances. Les investisseurs anticipent un ralentissement de la reprise économique en Europe, voire une nouvelle contraction de l’activité économique si les restrictions sont davantage durcies ou prolongées.

Dans le même temps, les espoirs d’un accord sur un nouveau plan de relance aux Etats-Unis se sont réduits alors que les démocrates, républicains et l’administration américaine n’arrivent toujours pas à se mettre d’accord. Les démocrates critiquent l’absence d’aides pour les soins de santé dans le dernier plan de relance de 1,8 trillion de dollars proposé par la Maison-Blanche. Les républicains critiquent également les propositions de la Maison-Blanche, ils souhaitent moins de dépenses, mais mieux ciblées.

Les prises de bénéfice ont donc été tout à fait légitimes ces dernières séances, mais ne suffisent pas pour dégrader les perspectives économiques, car l’économie mondiale est surtout portée par l’Asie et les Etats-Unis.

Les marchés vont commencer à surveiller le risque de durcissement des mesures sanitaires aux Etats-Unis

Néanmoins, un risque pourrait commencer à réémerger et inquiéter les investisseurs, celui que les Etats-Unis suivent l’Europe en durcissant les restrictions sanitaires pour calmer la seconde vague de COVID-19. Les Etats de Californie, Texas et New York sont particulièrement surveillés puisque ce sont les trois plus importantes régions économiques des Etats-Unis (la Californie produisait même un PIB supérieur à la France avant la crise).

Outre l’évolution de la situation sanitaire et des discussions autour du plan de relance, l’attention des investisseurs devrait continuer d’être portée sur les indicateurs économiques afin d’affiner les perspectives économiques. Les prochaines publications importantes seront la production industrielle et les ventes au détail aux Etats-Unis, cette après-midi).

Le S&P 500 rebondit après revenu tester la ligne de cou à 3425 points

Sur le plan de l’analyse technique, nous pouvons constater le S&P 500 ayant rebondi jeudi après être venu tester en séance la ligne de cou à 3425 points de sa figure de retournement en « tête et épaules inversées ». Au-dessus de ce seuil, les perspectives sont indiscutablement haussières. Elles seraient annulées en cas de repli sous le support de « l’épaule droite » à 3354 points.

Graphique journalier du cours du S&P 500 réalisé sur TradingView :

