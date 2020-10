Nasdaq : l’indice sur le point d’effacer sa forte hausse de lundi

Points clés de l’article :

Une série de mauvaises nouvelles déclenche des prises de bénéfice

Correction contrôlée dans une tendance haussière

Hier, l'indice Nasdaq 100 ($IUXX) a clôturé à -0,81%.

Les indices boursiers américains se sont stabilisés mercredi avec des pertes modérées. Les actions ont reculé mercredi après que le secrétaire au Trésor Mnuchin ait minimisé les chances d'obtenir un accord de relance avant l'élection présidentielle du mois prochain. Les actions ont également été sous-cotées mercredi par les commentaires de la Fed et des prix à la production américains plus élevés que prévu.

Les commentaires de la Fed mercredi ont pesé sur les actions. Le président de la Fed de Richmond, M. Barkin, a déclaré qu'un rebond des infections Covid aux États-Unis, qui atteignent environ 50 000 par jour, a ajouté de l'"incertitude" aux perspectives économiques et pourrait décourager les entreprises d'embaucher ou d'investir. De plus, la vice-présidente de la Fed, Mme Clarida, a déclaré qu'un soutien accru des politiques monétaire et budgétaire était probablement nécessaire, car il faudra peut-être un an de plus pour rétablir les niveaux du PIB d'avant la crise et le retour à un niveau d'emploi maximal prendra encore plus de temps.

Mercredi, les données sur les prix à la production aux États-Unis ont été négatives pour les actions après que l'IPP hors alimentation et énergie ait augmenté de 0,4 % m/m et de 1,2 % en glissement annuel, ce qui est supérieur aux attentes de 0,2 % m/m et de 1,0 % en glissement annuel.

Les indices boursiers américains ont également été sous pression mercredi alors que les perspectives d'un nouveau plan de relance américain contre la pandémie s'estompent après que le secrétaire au Trésor Mnuchin ait minimisé les chances de conclure un accord de relance avant l'élection présidentielle.

Apple, souvent leader des valeurs technologiques, qui avait grimpé de plus de 6% à la veille de la présentation de ses nouveaux iPhone compatibles avec la 5G, a reculé de 2,6% après avoir dévoilé ses nouveaux modèles.

Après une correction en Septembre de la hausse significative de l’été, l’indice technologique est revenu sur le bas du nuage Ichimoku avec un double creux sur 10681 points. Hier l’indice a complété une pseudo étoile du soir annonciatrice d’une fin de la reprise haussière des derniers jours. Les cours pourraient donc revenir sur la tenkan sen à 11735 et en cas de rupture vers la kijun et le haut du nuage à 11467. Ce dernier point si une bougie haussière se matérialisait à son contact devrait voir revenir les acheteurs.

Le Nasdaq pourrait évoluer horizontalement jusqu’aux élections présidentielles.

Evolution de l’indice Nasdaq en données quotidiennes :

