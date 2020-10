Le cours du CAC 40 a comblé le gap baissier du 21 septembre dernier

Points-clés de l’article :

Le cours du CAC 40 et des actions européennes poursuivent leur reprise haussière du mois d’octobre ; le CAC 40 ferme le gap baissier du 21 septembre dernier.

L’analyse technique sectorielle met en évidence une très nette phase de surperformance des actions du secteur bancaire dans le rebond du mois d’octobre.

Graphique du cours du CAC 40 en bougies japonaises journalières– source TradingView

L’attrait pour le risque a fait son grand retour sur les marchés financiers au mois d’octobre, mettant un terme à 4 semaines de correction au mois de septembre. Les indices américains sont en train de tendre vers leur record historique et les indices européens ont bien rebondi dans la partie basse de leur range technique de moyen terme.

L’optimisme général est porté par le plan de relance budgétaire américain en cours de négociation et la perspective d’une tenue normale des élections présidentielle aux Etats-Unis le mardi 3 novembre prochain. Notons que le vote par correspondance a déjà commencé avec déjà des millions d’américains qui ont voté.

Cette semaine du 12 octobre voit le point de départ de la saison des résultats financiers des entreprises au titre du troisième trimestre. Cette période qui va de juillet à septembre va permettre de savoir comment les entreprises se sont reprises après le grand confinement mondial.

Enfin, le cours du CAC 40 vient de fermer le gap baissier ouvert le 21 septembre dernier.

Graphique du secteur bancaire européen et le ratio Banques/CAC 40 – par TradingView

Sur le plan de l’analyse technique, les indices boursiers européens rebondissent depuis un support technique moyen terme et ce rebond se structure autour des actions les plus cycliques, en particulier le secteur bancaire. L’action Société Générale est la plus forte hausse du CAC 40 la semaine passée et le secteur surperforme le marché à court terme dans toute la Zone Euro. C’est un bon baromètre du retour du sentiment haussier sur les actions depuis le début du mois d’octobre.

