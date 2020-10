Nikkei : Les cours progressent sereinement

Points clés de l’article :

Un vent d’optimisme souffle sur la bourse

Une tendance haussière modérée

Les actions japonaises ont suivi le mouvement de leur homologues occidentales ces derniers jours suivant les soubresauts de la politique américaine autour du plan de relance.

Mardi, M. Trump a déclaré avoir dit à ses représentants d'interrompre les négociations jusqu'après l'élection de novembre parce qu'il a déclaré que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, négociait de mauvaise foi. C'était une mauvaise nouvelle pour la reprise économique aux Etats Unis et par ricochet dans le monde.

M. Trump a déclaré plus tard qu'il serait ouvert à des aides pour l'industrie aérienne et à des indemnités de 1 200 dollars aux Américains. Du coup les valeurs à risque se sont reprises.

Pelosi a parlé mercredi avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin d'une mesure d'aide aux compagnies aériennes, mais a déclaré jeudi que cela devait faire partie d'un projet de loi plus expansif.

Jeudi, M. Trump a déclaré qu'il avait mis fin aux discussions "parce qu'elles ne fonctionnaient pas". Maintenant, elles commencent à fonctionner".

Certains investisseurs considèrent également que la hausse des sondages pour Joe Biden lors de la prochaine élection présidentielle indique que d'autres mesures de relance pourraient être en cours, indépendamment de ce que dit M. Trump. Si les démocrates balayent la Maison Blanche, le Sénat et la Chambre des représentants, ils disent qu'un plan de sauvetage important devient plus probable. Et cela pourrait compenser l'augmentation des impôts et le renforcement des réglementations qu'un gouvernement contrôlé par les Démocrates pourrait également créer.

Depuis la nomination du nouveau premier ministre japonais on observe une plus grande stabilité des actions japonaises et un retour des investisseurs étrangers.

Les cours du Nikkei sont dans une tendance haussière au-dessus d’un nuage Ichimoku et d’une droite de tendance ascendante. La tenkan, la kijun se situent au-dessus du nuage ascendant et la laggin au-dessus des prix. Tous ces éléments plaident pour une poursuite de la hausse vers la résistance hebdomadaire à 24137. Il faudra surveiller la réaction des prix sur ce niveau pour voir si cette tendance de court terme se transforme en hausse à moyen terme.

Ce scénario positif serait invalidé en cas de cassure de la kijun quotidienne, le haut du nuage et l’oblique haussière, ces 3 indicateurs forment un noyau autour de 23150.

Evolution des cours du Nikkei en données quotidiennes :

