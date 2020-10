Le cours du CAC 40, haussier avec ses valeurs les plus cycliques

Points-clés de l’article :

Graphique du cours du CAC 40 – source TradingView

L’attrait pour le risque revient avec le retour de Donald Trump et le rebond de Wall Street et les actions européennes en profitent

Le retour de Donald Trump aux affaires s’est fait de manière bruyante hier, avec une communication marquée sur le réseau social twitter. Wall Street est à nouveau en mode attrait pour le risque, dans l’attente des élections présidentielles du mardi 3 novembre prochain et avec la poursuite des négociations entre Démocrates et Républicains pour un quatrième plan de relance budgétaire.

Dans tous les cas, cette conjonction de données fondamentales et politiques provoque un effet haussier sur les actions européennes. Les grands indices boursiers de la Zone Euro, cours du CAC 40 et EuroStoxx 50 rebondissent depuis la partie basse des trading range chartistes en place depuis le mois de juin dernier. Rappelons que le cours du CAC 40 évolue dans un canal compris entre 4700 points et 5200 points.

Graphique du Stoxx Europe 600 BANQUES– par TradingView

Le cours du CAC 40 rebondit avec les valeurs du secteur bancaire et ses titres les plus cycliques

Sur le plan de l’analyse technique, les indices européens rebondissent et cette hausse se structure autour des actions les plus cycliques. Fait notable, le secteur bancaire européen surperformance, avec un rebond de l’indice sectoriel Stoxx 600 Europe Banks sur ses plus bas annuels. C’est un facteur technique haussier de voir les indices européens rebondir avec leurs composantes les plus cycliques et dévalorisées.

