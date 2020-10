Les thèmes fondamentaux pour la tendance de Wall Street en octobre

Points-clés de l’article :

Faisons un tour d’horizon des thèmes fondamentaux qui impactent la tendance de Wall Street ce mois d’octobre.

Revenons sur le message de l’analyse technique pour les indices boursiers S&P 500 et CAC 40

Graphique du contrat future S&P 500 – source TradingView

Après un mois de septembre correctif pour les marchés actions US et européens, le mois d’octobre a donné le point de départ d’une phase de range. Les indices boursiers S&P 500 et Nasdaq sont parvenus à se stabiliser, mais le rythme haussier de l’été dernier est maintenant un lointain souvenir. La tendance à Wall Street continue d’être déterminante pour la finance internationale, passons donc en revue les thèmes fondamentaux qui « inquiètent » le marché ce mois d’octobre.

Tout d’abord, la santé de Donald Trump, infecté par la Covid-19 et hospitalisé depuis la semaine dernière. Le Président des Etats-Unis pourrait sortir de l’hôpital ce début de semaine, c’est le focus majeur du marché dans l’immédiat.

Le second thème, sous-jacent, est naturellement la tenue des élections présidentielles le 3 novembre prochain. Le marché se demande si les deux autres débats entre TRUMP et BIDEN vont avoir lieu et si les élections pourront avoir lieu dans des conditions normales le mardi 3 novembre prochain. La politique US est donc sur le devant de la scène ce mois-ci avec un lien direct sur le niveau de volatilité du marché actions.

Le momentum de la reprise économique américaine est un thème d’inquiétude fondamentale de fond, le tout dernier rapport NFP montre un ralentissement dans la capacité de l’économie américaine de créer des emplois.

Graphique du cours du CAC 40 en bougies japonaises journalières– par TradingView

Sur le plan de l’analyse technique, les indices européens sont toujours en train d’évoluer au sein de trading range, à l’image du cours du CAC 40 sur le graphique ci-dessous. Quant à l’indice S&P 500, sa dynamique est devenue neutre entre les 3300 points et les 3400 points. La résistance des 3400 points correspond aux anciens records historiques avant le choc boursier du mois de mars dernier.

