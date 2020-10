CAC 40 : La résistance à 4871 empêche un retournement haussier

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le CAC 40 rebondit dans le sillage de Wall Street et des indices asiatiques

Le CAC 40 a ouvert en hausse ce matin dans le sillage du rebond de Wall Street en début de séance vendredi et de la hausse des indices asiatiques cette nuit. Les opérateurs de marché reviennent sur les marchés actions après avoir appris que Donald Trump pourrait sortir dès aujourd’hui de l'hôpital où il est soigné pour le COVID-19. Les opérateurs de marché reprennent également goût aux actifs risqués après que Boris Johnson et Ursula von der Leyen se sont engagés ce weekend à débloquer les négociations commerciales et intensifier les discussions.

Le CAC 40 gagne un peu de plus de 0,70% un peu plus d’une heure après l’ouverture des marchés, et revient tester une résistance majeure : son sommet du 23 septembre à 4871 points. Ce seuil est important car il a également fait office de résistance jeudi dernier et encore une fois ce matin.

Les vendeurs ont la main à ce niveau de prix, un catalyseur sera vraisemblablement nécessaire pour faire passer le CAC 40 au-dessus. Plusieurs publications sont attendues aujourd’hui dont les PMI des services et composite de Markit en zone euro et aux Etats-Unis, les ventes au détail en zone euro ainsi que l’indice ISM non-manufacturier des Etats-Unis. Des lectures supérieures aux attentes soutiendraient les marchés actions, car cela sous-entendrait une reprise économique plus rapide que les attentes.

L’urgence d’un plan de relance américain monte d’un cran après le décevant NFP

Outre ces publications économiques, le marché surveillera également les discussions autour du plan de relance américain qui doivent se poursuivre cette semaine. Ce quatrième plan de relance devient de plus en plus nécessaire pour redonner un coup de fouet à la reprise au vu du décevant rapport sur l’emploi américain publié vendredi. Le nombre de créations d’emplois est passé de plus de 1,4 million en août à 661 000 en septembre soit moitié moins.

Suite à ce décevant rapport, les investisseurs s’attendent à ce que les législateurs deviennent plus ouverts à des concessions. Le président américain a tweeté depuis l'hôpital qu'un accord sur un nouveau plan de relance doit être conclu.

Le CAC 40 revient tester une résistance technique à 4871 points

Graphique horaire du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la résistance testée à 4871 points sera cruciale pour le CAC 40. Plus qu’une résistance technique, ce seuil pourrait devenir la ligne de cou d’une figure de retournement en tête et épaules inversées si elle était dépassée. Les perspectives deviendraient à court terme haussières jusqu’à l’oblique baissière de moyen terme (vers 5080) qui fait pression sur le CAC depuis juin (en noir dans le graphique).

En l’absence de franchissement de la résistance à 4871, les perspectives sont techniquement neutres. Un repli sous le plus bas de vendredi à 4757 ouvrirait la voie à une baisse jusqu’au plus bas de juin testé vers 4700 sur lequel l’indice parisien a rebondi le vendredi 25 septembre.

