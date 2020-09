Le cours du CAC 40 poursuit ses oscillations entre 4700 points et 5200 points

Points-clés de l’article :

Le mois de septembre correctif semble se terminer pour les actions américaines, ce qui permet aux actions européennes de préserver un support technique moyen terme.

Sur le plan de l’analyse technique, le cours du CAC 40 rebondit dans le bas de son range horizontal, porté par les valeurs les plus cycliques de la value.

Cours de clôture de l’indice CAC 40 – source TradingView

Le mois de septembre correctif semble se terminer pour les actions américaines, ce qui permet aux actions européennes de préserver un support technique moyen terme

Le mois de septembre 2020 a vu de déployer une correction intermédiaire sur les actions américaines et européennes, une phase de prise de profit saine après la tendance haussière estivale marquée, notamment des valeurs du Nasdaq. Alors que les indices S&P 500 et Nasdaq 100 semblent trouver un point bas, les actions européennes qui sont en range depuis 3 mois, réussissent à préserver la partie basse de ce trading range horizontal.

Les indices boursiers Euro Stoxx 50 et CAC 40 sont en train de rebondir depuis le support du range chartiste, soit les 4700 points pour l’indice parisien et les 3100 points pour le contrat future Euro Stoxx 50. D’un point de vue technique, le marché devrait revenir progressivement vers les sommets de l’été dernier.

Graphique du cours du CAC 40 en bougies japonaises journalières– par TradingView

Sur le plan de l’analyse technique, le cours du CAC 40 rebondit dans le bas de son range horizontal, porté par les valeurs les plus cycliques de la value

Les deux graphiques de cet article illustrent donc le rebond du cours du CAC 40 depuis le bas du trading range graphique, une configuration technique très nette à la fois en cours de clôture et en bougies japonaises. La structure du rebond est aussi intéressante : en effet, le rebond des indices européens se construit sur les actions les plus cycliques du compartiment « value ». La contribution du secteur bancaire est appréciable, d’autant que les actions bancaires étaient revenues sur leur plus bas du mois de mars dernier. En définitive, l’indice CAC 40 devrait poursuivre ses oscillations entre 4700 points et 5200 points.

Suivez Vincent Ganne sur Youtube