DAX : La bourse allemande pourrait revenir à 12 250 à court terme

Points-clés de l’article sur le DAX :

Le DAX chute sur fond d’incertitude sur la reprise économique

Le DAX pourrait rejoindre son creux à 12 2 50 points

Le DAX chute sur fond d’incertitude sur la reprise économique

Les marchés boursiers européens poursuivent leur repli ce matin dans le sillage de Wall Street. Le rebond de mercredi après deux séances de baisse n’aura pas duré bien longtemps. Les opérateurs de marché craignent que la reprise économique se grippe en raison de la recrudescence du coronavirus en Europe qui pousse de plus en plus de gouvernements à remettre en place des restrictions sévères comme le confinement de certains quartiers en Espagne ou la fermeture de bars, pubs et restaurants en Angleterre et à Marseille.

Mais il n’y a pas que les investisseurs qui s’inquiètent de ces nouvelles mesures. Les directeurs d’achat le sont également d’après l’enquête PMI menée par Markit. L’indice PMI composite qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services est tombé en septembre à un plus bas de 3 mois à 50,1, à la limite de la contraction, contre 51,9 en août.

Les prochaines annonces en lien avec la crise sanitaire et les prochaines publications macroéconomiques devraient donc être particulièrement surveillées. Toute annonce ou publication qui viendrait éclaircir les perspectives économiques devrait permettre au marché boursier de rebondir ou du moins se stabiliser. A l’inverse, des nouvelles restrictions assombrirait davantage les perspectives économiques et ferait donc pression sur les marchés actions.

Le DAX pourrait rejoindre son creux à 12 250 points

Graphique journalier du DAX 30 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, nous pouvons constater le DAX évoluer dans une tendance haussière depuis les plus bas de mars. Le DAX et sa moyenne mobile à 50 séances sont même repassés au-dessus de la moyenne mobile à 200 séances.

Toutefois, nous constatons un essoufflement de la tendance depuis cet été puisque le DAX n’a pas réellement réussi à dépasser son plus haut de juillet vers 13 300 points.

Par ailleurs, nous constatons que le DAX est sorti par le bas du triangle ascendant dans lequel il évoluait depuis fin juillet. C’est un signal baissier en faveur d’un retour du DAX à son plus bas de fin juillet à environ 12 250 points. Ce seuil est important puisqu’il coïncide avec la moyenne mobile à 200 séances sur laquelle il avait rebondi en juillet.

Un enfoncement de ce support serait donc un puissant signal baissier, en faveur d’une poursuite de la correction. Un retour aux plus bas de juin à environ 11 577 points serait alors à prévoir.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

Graphique 4 heures du DAX 30 réalisé sur TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE