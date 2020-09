Nikkei : L’indice japonais résiste mieux que les autres marchés boursiers internationaux

Points clés de l’article :

Le nikkei consolide horizontalement

Le Nikkei fait exception à la règle depuis début septembre et connait une consolidation horizontale plutôt qu’une correction comme la majorité des indices. Le renforcement du yen a attiré des flux qui profitent aux actions. Mais c’est surtout l’intronisation du nouveau premier ministre Suga qui porte un vent d’optimisme sur les valeurs nippones. Après un long week-end avec jour férié hier les actions japonaises ont repris le chemin de la hausse.

La prise de pouvoir officielle de Yoshihide Suga en tant que Premier ministre du Japon cette semaine crée déjà des idées d'actions gagnantes et perdantes.

Le contraste dans la nouvelle ère de "Suganomics" a été frappant à Tokyo vendredi, avec les plus grands fournisseurs de télécommunications du pays qui ont encore baissé suite à sa dernière tentative de réduire les factures de téléphonie mobile, tandis que les actions liées à son plan pour une nouvelle "Agence numérique" ont fini en hausse.

Le premier ministre s’est engagé à poursuivre les réformes de son prédécesseur appelés Abenomics en collaboration avec la banque centrale japonaise.

Toutefois, malgré la reprise hier à Wall Street grâce à la confirmation de la politique monétaire de la part de son président J. Powell qui profité à l’ensemble des marchés, les sujets de préoccupations ne sont pas enterrés. De nouveau, Les investisseurs s'inquiètent notamment des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, qui pourraient entraîner des représailles chinoises contre les entreprises technologiques américaines, ainsi que des prochaines élections américaines et de tous les changements de politique et de réglementation fiscales qu'elles peuvent entraîner.

Dans ce contexte, les actions japonaises inquiètent moins que ses homologues américaines

Le Nikkei évolue donc entre deux bornes 22600 et 23630 et ne connait donc qu’une consolidation horizontale. La sortie par le haut libèrerait un potentiel de hausse vers 24140, plus haut de l’année. A l’inverse une rupture de la borne basse signalerait un potentiel retour vers le support à 21700. Tant que l’on reste au-dessus de ce dernier niveau la tendance haussière de moyen terme n’est pas remise en cause.

Evolution de l’indice Nikkei (CFD) en données quotidiennes :

