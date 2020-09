Le cours du CAC 40 préserve le bas de son range estival

Points-clés de l’article :

Malgré le processus correctif sur les actions en septembre, le cours du CAC 40 préserve la partie basse de son range chartiste.

Le retracement du cours de l’ euro dollar peut représenter un soutien au rebond du CAC 40 depuis son niveau de support technique.

Graphique du cours du CAC 40 en clôture journalière– source TradingView

Malgré le processus correctif sur les actions en septembre, le cours du CAC 40 préserve la partie basse de son range chartiste

Après 3 semaines d’un processus correctif, les actions américaines et européennes semblent se stabiliser. Les indices européens comme le cours du CAC 40 rebondissent dans la partie basse de range chartiste et les indices US, Nasdaq et S&P 500, ont aussi trouvé un support tendanciel. Les actions cycliques européennes sont les grandes perdantes de l’été et les valeurs de croissance européennes sous-performent largement les valeurs de croissance US. Le poids des actions technologiques dans les indices européens est faible, ce qui leur a permis de bien résister aux deux phases correctives du Nasdaq.

L’analyse technique des grands indices boursiers européens leaders met maintenant en évidence le retour du marché dans la partie basse des trading range chartiste de l’été, à l’image du cours du CAC 40 sur le graphique ci-dessus. Ce support peut être considéré comme le bord du gouffre graphique pour les actions européennes, soit le support à 4750 points pour l’indice phare de la Bourse de Paris.

Graphique qui compare le CAC 40 en euros et le CAC 40 en Dollar US – par TradingView

Le retracement du cours de l’euro dollar peut représenter un soutien au rebond du CAC 40 depuis son niveau de support technique

Un des facteurs de la sous-performance de l’Europe vis-à-vis de Wall Street est la forte hausse du cours de l’euro dollar cet été ; une hausse supérieure à 10%. Le graphique ci-dessus compare le cours du CAC 40 en euros et le cours du CAC 40 en USD. La chute du dollar US est un facteur important de la sous-performance européenne, mais ce n’est pas la raison principale. Dans tous les cas, le retracement en cours de l’euro dollar peut apporter du soutien haussier aux actions européennes.

