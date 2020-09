CAC 40 : Début de semaine compliqué pour les marchés actions

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le CAC 40 chute dans le sillage de Wall Street

Le CAC 40 revient tester le bas de son triangle

Le début de semaine s’avère être compliqué pour les marchés actions européens qui reculent dans le sillage de Wall Street. Le CAC 40 affiche une perte de plus de 2% ce matin, tout comme le DAX et le FTSE 100, après que le S&P 500 ait perdu plus de 1% vendredi.

L’aversion au risque des investisseurs semble être montée d’un cran depuis vendredi malgré l’absence de catalyseur. Certes, la Maison-Blanche a annoncé le bannissement des applications chinoises TikTok et WeChat du sol américain à compter de dimanche. Mais ce weekend, une juge californienne a suspendu le bannissement de WeChat et Trump a donné son feu vert à Oracle et Wal-Mart pour prendre des participations au capital de TikTok Global, la holding internationale de l’application TikTok qui sera basée aux Etats-Unis. Les deux applications continuent donc d’opérer outre-Atlantique.

Les lourdes pertes de ce lundi matin pourraient s’expliquer par l’impasse des négociations entre démocrates et républicains autour du plan de relance. Les deux camps continuent à s’opposer sur les termes du plan de relance, notamment le montant total et les aides supplémentaires pour les sans-emploi. Les démocrates souhaitent une relance d’au moins 2200 milliards de dollars comprenant une aide de 600$ par semaine et par chômeur contre 1500 milliards de dollars et 300$ par semaine et par chômeur pour les républicains.

Dans ce contexte d’incertitudes sur l’économie mondiale, les publications des estimations des PMI au Japon, en Europe et aux Etats-Unis devraient être particulièrement surveillées par les investisseurs cette semaine.

Graphique 4 heures du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le CAC 40 est revenu ce matin en bas de son triangle symétrique dans lequel il oscille depuis le mois de juin. Ces prochaines séances seront donc importantes pour le CAC, car une sortie par le bas du triangle serait un signal en faveur d’un retournement baissier. Les perspectives deviendraient à court terme baissières jusqu’au support de juin à 4695.

En l’absence de sortie par le bas du triangle, il sera préférable d’attendre un signal en faveur d’un retournement haussier avant d’anticiper un rebond.

