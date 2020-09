Dow Jones : Wall Street passe d’un état de correction à un état de consolidation

Points-clés de l’article sur le Dow Jones :

Le marché se stabilise après avoir corrigé pendant deux semaines

Après deux semaines de repli, Wall Street semble se stabiliser. Les GAFAM et Tesla - les principaux moteurs de Wall Street ces derniers mois et qui ont connu un net revers depuis début septembre – se redressent timidement depuis le début de la semaine. Il semble que le marché boursier américain soit dans une phase transitoire, ni prêt à rebondir, ni prêt à reculer davantage. Le marché pourrait avoir atteint un plafond de verre avec les fondamentaux actuels, des nouveaux plus hauts pourraient nécessiter un nouveau catalyseur majeur.

Parmi les catalyseurs majeurs, le principal surveillé est le plan de relance américain, toujours en négociation au Congrès. Les démocrates plaident pour un plan de relance massif, d’au moins 2 000 milliards de dollars comprenant le prolongement des aides aux sans-emploi de 600$ par semaine jusqu’à la fin de l’année. Les républicains souhaitent quant à eux un plan plus mesuré, de maximum 1 000 milliards de dollars comprenant des aides pour les chômeurs qui ne dépassent pas 300$ par semaine.

Les catalyseurs de second plan, mais également importants, sont évidemment d’ordre géopolitique, comme les relations entre les Etats-Unis et la Chine alors que Washington s’apprête à bannir de son territoire plusieurs applications mobiles chinoises telles que TikTok et WeChat, mais également les relations entre le Royaume-Uni et l’UE alors que Londres fait voter un projet de loi qui viendrait à l’encontre de ses engagements pris dans le cadre de l’accord de divorce avec l’UE.

Les bonnes surprises économiques et les nouvelles encourageantes sur un vaccin du Covid-19 ne semblent plus suffisantes pour soutenir durablement les marchés. Les opérateurs semblent avoir intégré dans les prix ce qu’il y avait à intégrer. Un éclaircissement des perspectives économiques sera vraisemblablement nécessaire pour pousser le marché plus haut.

Le Dow Jones temporise dans un range à court terme

Graphique horaire du Dow Jones réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance de fond est indiscutablement haussière malgré le repli de Wall Street depuis le début du mois. A court terme, le Dow Jones évolue dans un range compris entre 27 465 et 28 206 points, ce qui invite à adopter des perspectives neutres.

Concrètement, la sortie du Dow Jones de ce range donnera la prochaine tendance à suivre. Une sortie par le haut serait un signal en faveur d’une reprise de la tendance haussière. C’est le scénario privilégié puisque la tendance de fond est haussière. De plus, le bas du range est renforcé par la présence du sommet de juin à 27 580 dépassé courant août et l’oblique haussière qui fait office de support depuis juin (en noir dans le graphique).

A contrario, une sortie par le bas du range, et donc un enfoncement du sommet de juin et de l’oblique haussière de fond, ce serait une combinaison de signaux en faveur d’une poursuite du repli. Un retour au plus bas de juillet à 25 992 points deviendrait alors le scénario privilégié.

