SP500 : Sous la zone 3425-3485 la correction pourrait se poursuivre

La valorisation des valeurs technologiques interroge

La vente des valeurs technologiques n’est pas terminée après une séance négative hier qui a pris forme en fin de séance aux Etats Unis. Les grandes entreprises technologiques ont profité largement du changement de comportement des consommateurs avec les restrictions de déplacement dus au Covid-19. Cependant les analystes ont mis en garde contre des valorisations trop élevées. En effet si un vaccin venait à être découvert les consommateurs ne changeront ils pas à nouveau leur façon de vivre ?

Les ventes d’hier ont été déclenchées suite au rejet par les démocrates d’un plan de relance qui a peu de chance d’aboutir avant les élections présidentielles et dont l’économie a pourtant besoin après l'expiration des allocations de chômage fédérales et d'autres mesures de relance. Les désaccords partisans ont maintenu le Congrès dans une impasse.

Le rapport sur les prix aujourd’hui a montré une modération continue de l'inflation, les prix n'ayant augmenté que de 1,3 % par rapport à l'année précédente. L'inflation de base, qui exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, a augmenté de 0,4 % en août et de 1,7 % au cours des 12 derniers mois. Ces chiffres ne sont pas de nature à remettre en question la politique accommodante de la Fed, ce qui est un facteur pour les marchés boursiers avant l’ouverture.

Les indicateurs de sentiment se dégradent

Le pourcentage d'investisseurs individuels décrivant leurs perspectives à court terme pour les actions comme "haussières" est à son plus bas niveau depuis cinq semaines. Dans le même temps, la dernière enquête de l'AAII sur le sentiment des investisseurs montre que le pessimisme est à son plus haut niveau depuis six semaines. Cette enquête donc reste extrêmement pessimiste.

La moyenne mobile à 5 jours du Put Call ratio reflétant plutôt un marché optimiste montre que cette position s’est dégradée depuis la semaine dernière.

Les deux indicateurs montrent donc une détérioration du sentiment de marché, ce qui d’un point de vue contrarien ne donnent pas un signal d’alerte sur un effondrement de marché même si la poursuite de la correction est possible.

Un petit rappel sur la saisonnalité avec un mois de septembre historiquement le plus difficile de l’année pour les bourses. Il faut aussi ajouter que la période précédente l’élection présidentielle américaine est aussi faible pour les actions.

SP500 : L’indice dans une phase de correction

L’indice SP500 a affiché une baisse de 8% depuis son point haut jusqu’au point bas avant-hier. Le support à 3300 points a servi de support pour un rebond avant-hier mais qui n’a pas été confirmé hier.

Tant que les cours restent sous 3425 points, plus haut des deux dernières séances et passage de la moyenne mobile à 20 périodes, la correction n’est pas terminée et pourrait se poursuivre vers un support plus important à 3230 points.

Ce scénario baissier serait invalidé en cas de franchissement de la zone 3425-3485 points.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

