CAC 40 : Le point complet sur l’indice parisien

Le CAC 40 reste à flot grâce à des statistiques économiques encourageantes sur la reprise

Le CAC 40 continue sa longue consolidation autour du seuil psychologique des 5000 points. Le marché semble avoir trouvé un point d’équilibre à ce niveau de prix depuis le début de l’année. Les acheteurs reprennent rapidement la main lorsque l’indice parisien repasse en dessous ce support et les vendeurs reprennent le dessus dès que le CAC 40 y s’éloigne trop au-dessus.

Cette évolution en dents de scie depuis près de 3 mois peut s’expliquer par des perspectives indécises à court terme. Dans les points positifs, nous retrouvons des indicateurs macroéconomiques globalement encourageants. Les indicateurs ressortent généralement supérieurs aux attentes des économistes ce qui plaît aux investisseurs. Dans les points négatifs, nous retrouvons une situation géopolitique et sanitaire qui se dégrade.

Evolution des surprises économiques en zone euro (bleu), Etats-Unis (blanc) et Chine (orange) :

Dégradation de la situation sanitaire et des relations diplomatiques inquiète les investisseurs

Concernant la situation géopolitique, les tensions entre Pékin et Washington se sont envenimées depuis le début de l’été avec l’obligation de fermeture d’un consulat chinois à Houston et réciproquement d’un consulat américain en Chine, puis par l’annonce du bannissement sur le territoire américain de plusieurs applications chinoises (dont Tiktok) par la Maison-Blanche, à compter du 15 septembre, en l’absence de rachat par des entreprises américaines.

Plus récemment, ce sont les relations entre Européens et Britanniques qui se sont dégradées. Les nombreuses discussions pendant l’été n’ont pas permis d’avancée dans les négociations commerciales à moins de 5 mois de la fin de la période de transition. En plus de ce blocage dans les négociations, la situation s’est aigrie après le projet de loi britannique présenté cette semaine qui va à l’encontre des engagements de Londres dans le cadre de l’accord de divorce avec l’UE ratifié en début d’année. Malgré l’ultimatum des Européens jeudi, le gouvernement britannique a réitéré sa volonté de faire ratifier son projet de loi qui pourrait aboutir à des sanctions financières européennes envers le Royaume.

Concernant la situation sanitaire, une seconde vague a touché les Etats-Unis dès la mi-juin pour atteindre son pic début août, mais semble désormais s’estomper. L’Europe a depuis pris le relai et dépasse les Etats-Unis en nombre de nouveaux cas positifs. Cette dégradation de la situation sanitaire inquiète les investisseurs sur la reprise économique, puisque de nombreux pays européens ont déjà annoncé des nouvelles restrictions pour tenter d’endiguer la seconde vague.

Evolution des vols commerciaux dans le monde depuis le 15 mars :

Enfin, nous noterons les désaccords persistants outre-Atlantique sur un nouveau plan de relance. Les démocrates souhaitent un programme de soutien massif à l’économie, de plusieurs milliers de milliards de dollars, tandis que les républicains souhaitent un plan plus petit, au maximum de 1 000 milliards de dollars.

La situation est donc plus que complexe pour les opérateurs de marché depuis le début de l’été. Les perspectives sont plutôt claires pour les techs qui devraient être les gagnants de cette crise, mais elles sont encore floues pour les autres secteurs ce qui explique pourquoi les principaux indices boursiers patinent ces dernières semaines, y compris ceux américains n’incluant pas les mastodontes technologiques (comme le Russell 2000).

Performance des principaux indices boursiers depuis le début de l’année :

Le triangle symétrique du CAC 40 sera décisif

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du CAC 40 sont neutres tant qu’il oscille dans son triangle symétrique. La sortie de ce triangle sera décisive pour les perspectives de moyen terme.

Concrètement, une sortie par le haut permettrait d’adopter des perspectives haussières. Une nouvelle jambe de hausse à l’image de celle connue de mi-mars à début juin serait alors à prévoir.

A l’inverse, une sortie par le bas inviterait à adopter des perspectives baissières. Un retest des plus bas de juin à 4700 semblerait évident.

En tout cas, la sortie du CAC 40 de son triangle nécessitera un catalyseur. En plus des sujets discutés plus haut, le déroulement des élections présidentielles aux Etats-Unis sera à surveiller.

Graphique 4 heures du CAC 40 réalisé sur TradingView :

