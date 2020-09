Nasdaq 100 : Les techs prêtent pour reprendre leur rallye haussier ?

#BCE #Lagarde L'inflation globale devrait rester négative dans les prochains mois et redevenir positive début 2021

#BCE #Lagarde Anticipations de croissance en zone euro 2020 --> -8.0% (vs préc -8.7%) 2021 --> 5% (vs préc 5.2%) 2022 --> 3.2% (vs préc 3.3%)