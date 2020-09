CAC40 : Les valeurs technologiques font plier le CAC40

Points clés de l’article :

Le CAC40 entrainé par la chute des valeurs technologiques

Après un long week-end de fermeture à cause d’un jour férié, les cotations reprennent aux Etats Unis et l’ouverture s’annonce difficile dans la lignée des dernières séances. Le CAC40 reprend le chemin de la baisse dans le sillage des dégagements sur les valeurs technologiques.

Les contrats à terme du Nasdaq 100 annoncent de nouvelles pertes, les évaluations ayant atteint des extrêmes après la hausse continue de ces dernières semaines. Les actions européennes même si elles résistent suivent quand même le mouvement.

Tesla Inc, Apple Inc et Microsoft Corp. ont chuté dans les opérations de pré-marché aux États-Unis et les contrats à terme du Nasdaq glissent de 3 %. L’action Tesla perd plus de 13% dans les échanges avant-bourse suite au refus d’intégrer l’action dans l’indice SP500

Après que les actions technologiques aient mené un puissant rallye pour sortir des creux de la pandémie, les investisseurs sont récemment devenus nerveux, estimant que la fièvre spéculative est allée trop loin.

Les relations entre les États-Unis et la Chine sont également de nouveau à l'ordre du jour après que le président Donald Trump ait déclaré qu'il prévoyait de mettre fin à la dépendance des États-Unis vis-à-vis de ce pays. M. Trump a également menacé de punir toute entreprise américaine qui créerait des emplois à l'étranger et d'interdire à celles qui font des affaires en Chine de concourir pour des contrats fédéraux.

La réunion de la banque centrale européenne jeudi sera très suivie, les investisseurs attendant un nouvel stimulus monétaire. La baisse annuelle de 0,2% des prix en août dans les 19 pays qui utilisent l'euro a souligné que la demande des consommateurs inquiets dans l'ensemble de l'économie reste faible malgré la réouverture de nombreuses entreprises

Pour l’instant la baisse du CAC40 reste contenue grâce à une exposition moindre sur le secteur technologique et à la réorganisation des portefeuilles vers des actions dites « value »

Une baisse organisée au sein d’un triangle

Le CAC40 évolue au sein d’un triangle dont il a rejeté la borne haute jeudi. La baisse reprend aujourd’hui vers la borne basse qui constitue un support important doublé par une droite horizontale touché déjà à 2 reprises en Aout à 4837 points. Avant ce seuil un support intermédiaire se situe sur 4890 points.

La cassure du bas du triangle projetterait probablement l’indice français beaucoup plus bas vers 4680 points.

Evolution des cours du CAC40 en données quotidiennes :

