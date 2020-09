NIKKEI : La hausse se poursuit vers des résistances historiques

Points clés de l’article :

L’incertitude politique semble résolue

Le nikkei se rapproche d’une résistance historique

La succession est ouverte suite à la démission du premier ministre Abe pour raison de santé et elle semble déjà réglée, ce qui évitera au Japon d’ajouter une incertitude politique ç la situation économique.

Le Japonais Yoshihide Suga s'est engagé à maintenir la politique monétaire ultra-accommodante du Premier ministre sortant Shinzo Abe, ce qui lui a valu un soutien massif au sein du parti au pouvoir. Il a cependant garanti son ascension au poste de Premier ministre.

Suga, 71 ans, a déclaré mercredi aux journalistes qu'il se présentait à la présidence du Parti libéral démocrate, car il semblait avoir acquis une avance presque insurmontable sur ses deux rivaux déclarés pour une élection du parti prévue pour le 14 septembre. Parmi les factions qui ont déjà indiqué leur soutien à Suga et à la douzaine de législateurs de son propre camp de non-alignés, son score s'élève déjà à 276 voix, soit environ 10 de plus que ce dont il aurait besoin pour prendre la tête du parti au pouvoir.

Il a aussi déclaré qu’il continuerait les réformes engagées, les Abenomics, et qu’il était prêt à aller plus loin dans ce sens en collaboration avec la banque centrale. Il a ajouté qu'il faudrait faire plus en matière de politique monétaire, si nécessaire, pour protéger les emplois et les entreprises pendant la crise actuelle.

Ces déclarations sont de nature à rassurer les investisseurs et à soutenir le Nikkei. W. Buffet avait dévoilé déjà en début de semaine son intention d’investir dans des conglomérats nippons. Le légendaire "stock picker" a annoncé qu'il prenait des participations dans cinq conglomérats japonais dont les intérêts vont des réseaux de vente à domicile à l'élevage de saumon bien que M. Buffett n'ait donné que peu de détails sur ce qui l'a attiré vers des noms comme Itochu Corp. et Mitsui & Co.

L’indice japonais se rapproche de ses niveaux d’avant crise à 24030 plus haut de 2020 atteint en février. Au-delà se situe le record de 2018 à 24448 plus haut depuis 1992. Les cours sont soutenus par la moyenne mobile à 20 périodes et on peut envisager tant qu’elle n’est pas cassée un ralliement de la résistance. L’indice se maintient aussi au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours souvent considérée comme la frontière entre marché baissier et haussier.

Les supports se situent sur 22563 points et 21607 points qui correspond actuellement à la moyenne mobile 200 jours. La tendance redeviendrait négative sous ce dernier point tandis que la cassure de la moyenne à 20 jours et du premier support laisserait la place à une consolidation.

Evolution de l’indice Nikkei en données quotidiennes :

