CAC 40 : L’ascension challengée par une oblique résistance majeure

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le regain d’optimisme porte le CAC 40 à un plus haut de 6 semaines

Le CAC 40 tester la borne haute de son triangle symétrique

Le regain d’optimisme porte le CAC 40 à un plus haut de 6 semaines

+5%, c’est la performance du CAC 40 depuis le début de la semaine. Le CAC 40 et l’ensemble des marchés européens bondissent sous l’effet d’un net regain d’optimisme de la part des investisseurs grâce à des statistiques américaines et chinoises encourageantes sur le front de l’industrie et l’espoir d’un traitement contre le covid-19.

L’ascension des marchés européens est amplifiée par la chute de l’euro face au dollar. Depuis mardi, la monnaie unique cède 200 pips après des statistiques économiques largement en faveur du billet vert. L’euro a stoppé son rallye à 1,20$ après la publication d’une inflation négative en zone euro en juillet et d’un PMI manufacturier en nette baisse en août.

Malgré une baisse plus marquée qu’attendu des PMI des services en zone euro en août, le CAC 40 a inscrit un plus haut de 6 semaines ce matin, probablement grâce à l’annonce conjointe de Sanofi et GlaxoSmithKline du début des essais sur l'homme de leur candidat vaccin contre le coronavirus.

Néanmoins, l’ascension pourrait marquer le pas en attendant la publication des PMI sur les services aux Etats-Unis cette après-midi et du rapport sur l’emploi aux Etats-Unis vendredi. D’autant plus que le CAC 40 est revenu tester une ligne oblique baissière majeure ce matin ce qui pourrait susciter des prises de bénéfices de la part des opérateurs de marché.

Le CAC 40 tester la borne haute de son triangle symétrique

Graphique horaire du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du CAC 40 est indiscutablement haussière depuis le début. Toutefois, la tendance de moyen terme est beaucoup plus incertaine puisque le CAC 40 ne fait que graviter autour des 5000 points ces trois derniers mois.

Le CAC 40 forme un triangle symétrique de consolidation depuis le mois de juin, ce qui témoigne de l’indécision de la part des opérateurs de marché. Cette figure de consolidation est comme son nom l’indique, plus souvent une figure de consolidation que de renversement. Surtout que le CAC 40 évolue actuellement en haut du triangle.

Toutefois, il n’est pas exclu que le CAC 40 se renverse en haut du triangle et finisse par y sortir par le bas. Par conséquent, il sera indispensable d’attendre un franchissement de l’une des deux obliques du triangle pour adopter des nouvelles perspectives.

Une sortie par le haut serait un signal en faveur d’une nouvelle jambe de hausse de plusieurs semaines (dans l’esprit du rebond connu de mars à juin). A l’inverse, une sortie par le bas du triangle serait un signal en faveur d’un retournement baissier. Un retour au plus bas de juin à 4695 points serait à prévoir.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE