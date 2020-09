NASDAQ : Plus vite, plus haut, plus fort

Points clés de l’article :

Nasdaq maillot jaune

Le ciel est la limite

L’été s’achève avec un champion incontesté : l’indice des valeurs technologiques américain. C’est le meilleur mois d’Aout depuis 1986 sur les actions. Et ce malgré une élection cruciale dans 2 mois, dans un contexte de pandémie non encore résolu et de multiples avertissements de la Fed sur une reprise moins soutenue qu’espérée.

Le sentiment des investisseurs a été renforcé par des données économiques meilleures que prévu. Le département américain du commerce a déclaré que les dépenses de construction aux États-Unis ont légèrement augmenté en juillet, rompant une série de baisse dues aux perturbations causées par la pandémie.

Bien que l'économie américaine ne soit pas revenue au même niveau qu'avant le COVID-19, les preuves de la poursuite de la reprise jouent néanmoins en faveur du maintien d'un optimisme prudent et du rallye des actions.

L'Institute for Supply Management a publié son dernier indice manufacturier qui a augmenté le mois dernier, plus vite que les attentes reflétant un rythme d'expansion plus rapide du secteur manufacturier américain.

Les investisseurs seront attentifs à d'autres indicateurs sur l'état de la reprise économique cette semaine, notamment le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis vendredi.

Wall Street a donc démarré le mois de septembre sur le même rythme que le mois d'Aout avec l'indice composite du S&P 500 et du Nasdaq à des sommets historiques.

Apple et Tesla ont donné encore un peu plus d’élan à l’indice en divisant leur action. C’est souvent une arme pour accélérer la hausse d’une action en l’absence de création de valeur supplémentaire. Cela permet en effet de rendre plus abordable la valeur à un plus grand nombre. La situation n’est pas sans rappeler l’action Qualcom en 2000 et le Nasdaq qui s’était effondré après cette opération avant de repartir à la hausse. L’avenir nous dira si l’histoire se répète.

L’indice est donc dans une tendance haussière fulgurante que rien ne semble arrêter. Il faut noter quand même un indicateur RSI très suracheté qui est confirmé par un écart entre les cours et la moyenne mobile à 200 jours à un niveau record. De même la saisonnalité, comme je l’ai indiqué dans une video sur videobourse, est maintenant défavorable et les indicateurs de sentiment sont proche de l’euphorie. J’aurai l’occasion d’y revenir avec ma prochaine analyse du SP500 en fin de semaine.

Evolution de l’indice Nasdaq en données quotidiennes :

