Le cours du CAC 40 rebondit dans le bas de son range chartiste

Le cours du CAC 40 rebondit depuis le bas de son range chartiste estivale cette semaine et bénéficie du repli du cours de l’ euro dollar

Les actions européennes surperforment Wall Street depuis 24h mais tout reste à faire sur le plan technique pour que cela s’installe dans le temps.

Graphique du cours du CAC 40 – source TradingView

Dans plusieurs de mes derniers articles publiés sur DailyFX, je suis revenu sur la très nette surperformance de Wall Street vis-à-vis des actions européennes. Les valeurs technologiques US et les valeurs de croissance US écrasent en terme de performance les actifs européens et ce, malgré des capitalisations boursières incroyables atteintes. Le titre Apple capitalise par exemple 2300 milliards de $ pour un PER de 40 ; quant à Tesla, 400 milliards de capitalisation pour un PER de 1200 !

Les actions européennes de la value et les valeurs de croissance ont un retard énorme sur Wall Street et ce n’est pas du uniquement à la chute du dollar US. D’ailleurs il semble que le dollar US ait entamé un rebond à court terme, soit un retracement de l’euro dollar qui pourrait aider un peu les actions européennes.

Cette séance du mercredi 2 septembre voit un net rebond des indices européens, portés essentiellement par les secteurs de croissance, le secteur du Luxe pour les valeurs du CAC 40 par exemple.

Techniquement, il faudrait que le CAC 40 dépasse la résistance à 5140/5175 points pour envisager un mouvement haussier durable.

Graphique du contrat future Euro Stoxx 50 en bougies japonaises journalières – par TradingView

Les actions européennes surperforment Wall Street depuis 24h mais tout reste à faire sur le plan technique pour que cela s’installe dans le temps

C’est le contrat future EuroStoxx 50 qu’il faut utiliser pour se représenter les actions de la Zone Euro à l’échelle institutionnelle. Le marché construit un range qui prend la forme d’un triangle rectangle ascendant, c’est la résolution de cette figure qui permettra de faire de la prospective technique. En attendant, la tendance est neutre pour les actions européennes.

