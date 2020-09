Taux d’intérêts Etats Unis : Pentification de la courbe des taux ?

Points clés de l’article :

La courbe des taux pourrait se pentifier

Les contrats de taux à 10 ans aux Etats Unis sont en baisse malgré le discours de J. Powell jeudi qui va dans le sens d’une poursuite d’une politique accommodante. En abandonnant une limite maximale pour le taux d’inflation de 2% la porte est ouverte pour des taux d’intérêts durablement bas. Cela a pour effet un maintien des prix des contrats de taux sur la partie courte de la courbe à 2 ans mais une baisse des contrats à 10 ans, donc une pentification de la courbe des taux.

La poursuite de la hausse des actions aux Etats Unis et la force de l’activité manufacturière en Chine sont des nouvelles positives pour l’économie et donc susceptibles de relancer l’inflation à terme, ce qui est négatif pour les contrats longs. L’indice PMI manufacturier Caixin est sorti en hausse de 0,3 à 53,1 plus fort que les anticipations de -0,3 à 52,5. Aux Etats unis l’ISM manufacturier est en hausse à 56 contre 54,5 attendu.

En suggérant que les taux courts allaient rester bas le président de la réserve fédérale a semblé donner le feu vert à des opérations de pentification avec des achats de contrats à 2 ans et des ventres de contrat à 10 ans. Plusieurs banques se sont engouffrées dans de telles opérations sur le marché. Les craintes d’un retour de l’inflation suite aux mesures de relance gigantesques par les gouvernements et les banques centrales sont toujours présentes. Or la hausse des prix érode la valeur des obligations surtout à long terme ce qui a pour conséquence de diminuer leurs prix.

La courbe pourrait s'accentuer en raison de l'augmentation de l'offre après l'été et du rattrapage des prix de l'inflation plus élevée. Cependant, pour le moment cette pentification devrait rester modeste.

Des résistances difficiles à dépasser

Si les contrats de taux à 2 ans restent parfaitement stables, il semble que les contrats à 10 ans aient atteint une limite à 139,65. La hausse de vendredi ne se prolonge pas et les prix ont affiché deux sommets descendants. La baisse des contrats pourrait donc reprendre au-dessous de cette limite.

Cependant le meilleur moyen de profiter de cette baisse tout en limitant le risque est sans doute ces opérations d’achat de contrat court et de ventre de contrat long.

Les prix restent malgré cela dans une tendance positive au-delà de la moyenne mobile à 200 jours et il est donc difficile d’anticiper une prise de position sèche à la vente.

Evolution des prix des contrats à 10 ans US :

