FTSE 100 : les négociations commerciales pèsent sur le marché boursier britannique

Points-clés de l’article sur le FTSE 100 :

Les doutes sur les relations commerciales post-Brexit pèsent sur le FTSE .

Le FTSE 100 sous une oblique baissière depuis juin , les négociations commerciales seront cruciales.

Les doutes sur les relations commerciales post-Brexit pèsent sur le FTSE

Parmi les grandes économies développées, l’indice boursier britannique est celui le moins performant depuis le rebond des marchés en mars. Alors que l’EuroStoxx 50 a réussi à réduire ses pertes de 2020 à 7%, le FTSE 100 affiche encore une perte importante (20%) depuis le début de l’année (performances ajustées à l’évolution des devises).

Performance des principaux indices boursiers en dollars depuis le début de l’année réalisé sur TradingView :

L’essentiel de cette sous-performance peut être justifié par les doutes grandissants autours des futures relations commerciales post-Brexit. A moins de 4 mois de la fin de la période de transition, qui permet au Royaume-Uni de continuer à bénéficier du marché unique européen, les pourparlers butent toujours sur la pêche et les garanties en terme de concurrence.

Conséquence, le marché boursier britannique est toujours qualifié en tendance baissière selon l’analyse technique, puisqu’il continue d’évoluer en dessous de sa moyenne mobile à 200 séances contrairement à l’indice Euro Stoxx 50 de la zone euro ou encore le SMI suisse.

Depuis le début de l’été, le FTSE 100 a stoppé son rebond, passant de 6500 points courant juin à moins de 6000 fin août (-8%) alors que dans le même temps, l’EuroStoxx 50 est resté un peu près inchangé (-3%).

Le FTSE 100 sous une oblique baissière depuis juin

Graphique journalier du FTSE 100 réalisé sur TradingView :

Les perspectives sont techniquement baissières tant que le FTSE 100 inscrit des creux et des sommets de plus en plus bas. La ligne oblique faisant office de résistance depuis le sommet de juin sera importante, car un franchissement de celle-ci serait un premier signal en faveur d’un rebond. Les bandes de Bollinger le seront également. Une sortie par le haut serait un second signal en faveur d’une reprise du rebond.

En attendant, le FTSE 100 pourrait poursuivre son déclin jusqu’à son plus bas de mai à 5661 points. Mais son évolution au cours des prochaines semaines devrait essentiellement dépendre des capacités de Londres et Bruxelles à aboutir à un accord. En cas d’accord commercial ambitieux, le FTSE 100 pourrait rattraper son retard face à l’indice boursier de la zone euro. En l’absence d’accord, le FTSE 100 devrait continuer de sous-performer ses homologues européens.

