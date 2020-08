Le cours du CAC 40 peut-il refaire son retard sur Wall Street ?

Points-clés de l’article :

Cours du CAC 40 en bougies japonaises journalières par TradingView

L’analyse technique du cours du CAC 40 décrit un trading range depuis le début de l’été et une séquence haussière court terme qui a débuté fin août

La rentrée boursière a lieu cette première semaine de septembre et le volume de transactions va faire son grand retour sur le marché actions. Avant de passer en revue ce qu’il faut suivre cette semaine, rappelons l’information majeure de la semaine passée : La Réserve Fédérale des Etats-Unis va maintenir une politique monétaire très favorable aux marchés financiers, une politique ultra expansionniste de la base monétaire qui est à la source des nouveaux records historiques réguliers de Wall Street.

Le très net meilleur comportement relatif des actions US vis-à-vis des actions européennes est un des facteurs cadres de l’été sur les marchés financiers. Ce sont, certes, les valeurs du compartiment technologique US qui écrasent la concurrence, mais aussi les titres cycliques classiques qui surperforment largement leurs équivalents européens et la différence ne peut pas être réduite à la seule tendance baissière du dollar US sur le marché des changes. Les capitaux se montrent hyper sélectifs en faveur des titres vifs US, la rentrée peut-il inverser les choses ?

Les actions européennes sont en trading range depuis le début de l’été, à l’image des structures chartistes latérales visibles sur les indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Le cours du CAC 40 construit une formation chartiste en triangle sous la forte résistance à 5140/5200 points. Il faudrait observer une résolution haussière de ces figures graphiques pour envisager l’entrée des actions européennes dans un cycle de surperformance face à Wall Street.

Graphique du ratio Stoxx Europe 600 en USD sur le S&P 500 – source TradingView

La lecture graphique du ratio actions européennes/actions US rend possible un petit rattrapage relatif des actions européennes vis-à-vis de Wall Street

Cette première semaine de septembre voit au-moins trois éléments fondamentaux importants : le premier est la recomposition de l’indice Dow Jones avec l’arrivée des valeurs Salesforce, Amgen et Honeywell ; le second concerne le split boursier pour les titres Apple et Tesla, un split de 4 pour rentre plus accessible le prix d’une action pour les traders particuliers ; le rapport NFP du vendredi 4 septembre sera la donnée macro-économique la plus importante de la semaine.

Cette semaine peut-elle voir un début de rattrapage relatif des actions européennes ? Le ratio ci-dessus est un argument en ce sens avec un support sur le ratio Stoxx Europe 600 en $/SP500.

