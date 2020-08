CAC 40 – DAX 30 : Les indices européens repassent au-dessus de pivots clés avant Jerome Powell

Points-clés de l’article sur le CAC 40 et le DAX 30 :

Le CAC 40 et le DAX 30 repassent au-dessus de pivots clés grâce à un regain d’optimisme des investisseurs.

Le marché attend des renseignements sur les nouvelles priorités de la Fed lors du discours de Jerome Powell cette après-midi.

Le CAC 40 et le DAX 30 repassent au-dessus de pivots clés

Les indices européens sont en hausse depuis le début de la semaine grâce à un regain d’optimisme des investisseurs. Le sentiment s’améliore à la suite d’une série de chiffres encourageants sur la reprise économique, mais également l’espoir d’un traitement contre le coronavirus après que la FDA a approuvé une utilisation plus large du sang des patients convalescents.

L’optimisme est particulièrement important sur les valeurs technologiques, ce qui explique la nette surperformance de Wall Street (et surtout du Nasdaq) face à l’Europe. Les indices européens ont profité de ce regain d’optimisme pour rebondir, et repasser au-dessus de pivots clés. Le CAC 40 est repassé au-dessus des 5000 points et le DAX au-dessus des 13 000 points.

Au-dessus de ces pivots, les perspectives sont techniquement haussières. Les récents sommets à 5096 sur le CAC et 13 313 sur le DAX sont les nouvelles résistances surveillées par les opérateurs de marché.

Toutefois, les perspectives de plus long terme ne sont pas les mêmes entre les deux indices. En repassant au-dessus des 13 000 points, le DAX a également franchi une oblique baissière, ce qui n’est pas le cas du CAC 40. L’indice parisien continue d’évoluer dans un triangle symétrique depuis son sommet de juin à environ 5200 points, ce qui est un signe d’indécision de la part des investisseurs.

Graphiques4 heures du cours du CAC 40 et du DAX 30 réalisés sur TradingView :

Jerome Powell devrait être décisif pour les marchés actions

A court terme, l’évolution des marchés boursiers devrait beaucoup dépendre du discours que tiendra le président de la Fed, Jerome Powell, pour lors du symposium de Jackson Hole cette après-midi. Powell pourrait donner des indications sur l’évolution des objectifs de la banque centrale américaine qui devrait privilégier le soutien au marché de l’emploi plutôt que le contrôle strict de l’inflation.

Cette souplesse sur l’inflation pour soutenir le marché de l’emploi sous-entendrait des taux bas et une politique monétaire accommodante plus longtemps, ce qui devraient être des éléments positifs pour les marchés actions. Par conséquent, un retour du CAC et du DAX sous leur pivot semble peu probable.

Cela dit, les chiffres américains sur le chômage et le PIB publiés cette après-midi seront également à surveiller. Des lectures inférieures aux attentes rafraîchiraient les investisseurs sur la reprise économique et menaceraient dans ce cas les pivots cités.

