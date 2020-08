Un cycle de surperformance des actions européennes vis-à-vis de WallStreet

Points-clés de l’article :

Le cours du CAC 40 et des actions européennes sont enfin entrés dans une phase de surperformance vis-à-vis de WallStreet

Les capitaux internationaux se montrent hyper sélectifs depuis le début de l’été sur les marchés financiers. Ils ont en premier lieu fait le choix des actions américaines au sein des actions occidentales et parmi les actions US, le meilleur comportement relatif revient aux valeurs du Nasdaq et plus particulièrement à une sélection d’une dizaine de titres dont la capitalisation boursière devient stratosphérique.

Le titre Apple, première capitalisation boursière mondiale, dépasse maintenant les 2000 milliards de $ en bourse. A titre de comparaison, le PIB de la France était de 2800 milliards de $ à la fin de l’année 2019.

Après les indices Nasdaq, c’est au tour de l’indice S&P 500 d’inscrire un nouveau record historique, ce qui est en train d’être confirmé ce début de semaine.

Cependant, cette poursuite de la tendance haussière et ces nouveaux records cachent peut-être le début d’une phase de rattrapage pour les actions européennes et le cours du CAC 40.

L’analyse technique du contrat future EuroStoxx 50 permet d’envisager une accélération haussière pour la rentrée si la résistance à 3400 points est dépassée

L’analyse technique du cours du CAC 40 et du contrat future EuroStox 50, l’indice de référence pour la Zone Euro et celui le plus tradé par les institutionnels, dévoile une construction technique qui pourrait être très haussière.

Les actions européennes sont en range depuis le début de l’été, sous les sommets du rebond technique atteints en juin et qui représentent un seuil d’accélération haussière dans le cas d’une cassure technique. Ces pivots techniques sont à 5200 points pour l’indice parisien et 3380/3400 pour le future EuroStoxx 50.

Je mets ces niveaux sous haute surveillance pour anticiper le point de départ d’un cycle de surperformance des actions européennes sur WallStreet.