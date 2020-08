DAX : L’indice allemand revient tester une double résistance à 13 000 points

Points-clés de l’article sur le DAX :

Le DAX rebondit dans le sillage de Wall Street

Le DAX teste une double résistance à 13 000 points

Le DAX rebondit dans le sillage de Wall Street

Les indices européens débutent la semaine dans le vert dans le sillage de la progression de Wall Street vendredi soir à la suite de statistiques économiques rassurantes sur la reprise économique.

En effet, outre le bond de 25% sur un mois des ventes de logements existants pour atteindre leur niveau le plus élevé en 14 ans, les indices PMI de Markit ont nettement progressé en août suggérant ainsi une accélération de la reprise économique.

La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a retrouvé en août son niveau du début 2019 grâce à une reprise des nouvelles commandes dans l'industrie comme dans les services. L'indice PMI manufacturier a grimpé à 53,6 points et l'indice PMI des services à 54,7 points. Sur un mois, le PMI manufacturier gagne un peu plus de 2 points et celui des services plus de 4 points !

Cela dit, le rebond des indices boursiers pourrait se limiter aux niveaux actuels aujourd’hui compte tenu de l’absence de publication. En effet, les opérateurs de marché n’auront rien à se mettre sous la dent aujourd’hui. Les prochains rendez-vous seront l’enquête Ifo allemande et la confiance des ménages américains mardi.

Le DAX teste une double résistance à 13 000 points

Graphique 4 heures du cours du DAX réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, nous pouvons constater le DAX tester une double résistance à 13 000 points après avoir ouvert ce matin avec un « gap » haussier. L’indice allemand teste le seuil symbolique des 13 000 points, mais également l’oblique baissière qui vient chercher les sommets de juillet et août.

Un franchissement de ces deux résistances sera nécessaire pour redonner des perspectives techniques haussières. En attendant, le ratio risque/rendement favorise actuellement les vendeurs sous cette double résistance. Le premier support « intéressant » à payer est l’oblique haussière qui passe par les creux de juin et juillet et qui forme avec l’oblique baissière citée précédemment un triangle symétrique.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE