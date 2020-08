Le cours du CAC 40 va-t-il bientôt surperformer WallStreet ?

Points-clés de l’article :

Alors que les indices boursiers américains, S&P 500 et Nasdaq , font de nouveaux records historiques, les actions européennes cycliques ne progressent plus.

La sous-performance des actions européennes s’explique par plusieurs facteurs et la hausse de l’ euro dollar en est un.

Contrat future EuroStoxx 50 par TradingView

C’est donc fait ! Après les nouveaux records historiques du Nasdaq depuis plusieurs semaines, c’est au tour des actions classiques US, représentées par l’indice S&P 500 d’inscrire un nouveau record historique sur la base d’une clôture journalière. Les capitaux internationaux continuent d’être très sélectifs et de faire le choix des actions US, aux dépends des actions européennes. C’est probablement la création monétaire à la pente verticale et historique de la Réserve Fédérale, couplée au plan de relance bientôt finalisée entre Démocrates et Républicains, qui représente la source de ce meilleur comportement relatif de WallStreet.

Pour autant, les indices européens ne sont pas baissiers, ils sont neutres depuis le début de l’été. Ils ont pourtant connu une impulsion haussière les 10 premières séances du mois d’août, se structurant sur les actions les plus cycliques de la value mais cela est resté sans lendemain.

Peut-on prochainement envisager une surperformance des actions européennes ?

Graphique du cours du CAC 40 exprimé en dollar US – source TradingView

De nombreux analystes mettent la sousperformance européenne sur le dos de la hausse du taux de change de l’Euro. Effectivement, c’est un facteur qui joue mais de manière secondaire. Le graphique ci-dessus exprime le cours du CAC 40 en USD, la valeur du CAC 40 serait de 5200 points retraité de l’effet change ; mais pas de 6000 points avec de nouveaux records historiques.

Si la hausse de l’Euro et la chute de l’USD ne sont pas la cause de la sousperformance européenne sur le marché actions, un rebond technique du dollar US pourrait être le déclencheur d’un rattrapage partiel des indices européens. En attendant, ces derniers préservent toujours leurs supports techniques court terme.