SP500 : Toujours positif mais des alertes à surveiller

Des nuages à l‘horizon

Dans le ciel bleu des marchés boursiers ces derniers jours, des nuages sont apparus aujourd’hui. Ce matin, les actions européennes ont chuté alors que de nouvelles règles de quarantaine s'appliquaient au Royaume-Uni touchant tout le secteur du tourisme.

L'indice Stoxx Europe 600 a chuté après que la Grande-Bretagne ait ajouté la France, les Pays-Bas et Malte à sa liste de pays dont les ressortissants doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours.

Cet après-midi, les ventes au détail sont ressorties à 1,2% au mois de Juillet contre 1,9% attendu, ce qui montre que le chemin pourrait être long avant un retour à la normale de l’activité économique. Les opérateurs restent sur le bon chiffre des inscriptions au chômage hier qui a montré que le nombre de demandes hebdomadaires de prestations de chômage aux États-Unis est passé sous la barre du million pour la première fois depuis le mois de mars.

Par ailleurs, les investisseurs espèrent toujours un nouveau plan de soutien à l’économie et un accord au congrès qui tarde à se concrétiser et qui pourrait devenir un sujet de préoccupation s’il n’était pas adopté.

Donc des ombres au tableau qui pour l’instant empêche l’indice américain de franchir de nouveaux sommets sans pour autant déclencher des prises de bénéfice.

L’optimisme fait un bond chez les investisseurs

L'optimisme des investisseurs individuels quant à l'orientation à court terme du marché boursier a connu sa plus forte variation hebdomadaire en points de pourcentage depuis mars 2020. La dernière enquête de l'AAII sur le sentiment des investisseurs montre également des niveaux plus faibles de sentiment neutre et baissier.

Le sentiment haussier, c'est-à-dire les attentes que les prix des actions augmentent au cours des six prochains mois, a augmenté de 6,7 points pour atteindre 30,0 %. Néanmoins, l'optimisme reste inférieur à sa moyenne historique de 38,0 % pour la 23e semaine consécutive et la 28e semaine cette année.Le mouvement à la hausse de cette semaine replace le sentiment haussier dans sa fourchette historique typique.

Le sentiment baissier, a baissé de 5,5 points de pourcentage pour atteindre 42,1 %. Le pessimisme est au-dessus de sa moyenne historique de 30,5 % pour la 25ème semaine consécutive et pour la 27ème fois cette année

L’indicateur IG montre un positionnement des clients très baissiers avec un taux de 74% des positions à la vente.

Le Put Call Ratio lui reste toujours dans une fourchette basse ce qui montre à l’inverse un sentiment un peu trop optimiste.

La hausse des actions ces derniers jours ont détendu assez significativement le sentiment de marché et il pourrait donc y avoir une progression moins agressive ou une correction des indices. Il faut ajouter qu’en terme de saisonnalité, on se rapproche du mois de Septembre qui est le plus mauvais mois en bourse historiquement. Pour le moment donc pas de chute vertigineuse indiquée par ces indicateurs mais des petites alertes de prudence.

L’indice se rapproche des objectifs

L’indice SP500 se situe dans une dynamique bien haussière. Les cours ont dépassé le gap laissé ouvert le 24 février mais marque le pas au contact du plus haut historique à 3397. Les deux figures d’hésitation hier avec un chandelier formé d’un petit corps et aujourd’hui (à confirmer en clôture) ne sont pas des signes de retournement mais incitent à la prudence. De même le RSI stagne au contact de la zone de sur-achat.

La moyenne mobile à 20 jours est ascendante et l’indice était sorti d’une figure en triangle dont l’objectif reste la hauteur de la figure reportée à sa sortie soit 3475. Il est toutefois possible que l’indice reprenne sa respiration avant cet objectif.

Si le SP500 n’arrive pas à dépasser les 3397, un retour sur 3233 est probable sans remettre en cause la hausse.

Evolution des cours de l’indice SP500 en données quotidiennes :

En conclusion,

les conditions restent favorables aux actions mais l’absence d’accord au congrès pourrait devenir un sujet de préoccupation si rien n’était acté en Septembre et le durcissement des restrictions en Europe pourrait freiner le rebond économique,

les indicateurs de sentiment montrent un regain d’optimisme qui d’un point de vue contrarien incite à la prudence. L’optimisme pourrait encore progresser si l’indice franchit son plus haut historique

l’indice peut consolider sous la résistance majeure à 3397 ou aller vers l’objectif de la sortie du triangle mais les conditions seraient alors réunies pour un mois de Septembre difficile qui est historiquement le pire de l’année

