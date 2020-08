CAC 40 : Paris ouvre en baisse plombée par les statistiques chinoises

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le CAC 40 se replie après les statistiques chinoises en attendant le PIB de la zone euro

Le CAC 40 enfonce son pivot à 5000 points

La bourse de Paris et son indice CAC 40 ont ouvert en baisse ce matin dans le sillage de statistiques économiques « décevantes » en Chine. Pékin a fait état d’une hausse moins prononcée de la production industrielle et des ventes au détail en juillet.

La production industrielle a progressé pour le quatrième mois consécutif (+4,8% sur un an), mais la hausse a été moins importante que prévu. Les ventes au détail ont continué à se redresser, mais restent en contraction sur un an (-1,1% contre -1,8% en juin), tandis que les attentes tablaient sur une progression de 0,1%.

Résultat, le CAC 40 a ouvert en baisse de près de 0,5% ce matin et accentue depuis ses pertes pour évoluer en baisse de près de 1% comparé à la veille. Le CAC 40 est par ailleurs en train d’enfoncer le fameux seuil psychologique des 5000 points qu’il avait réussi à repasser au-dessus plus tôt dans la semaine. La publication de la seconde estimation du PIB de la zone euro au second trimestre à 11h00 sera cruciale pour le CAC 40 et les autres indices européens.

La première estimation d’Eurostat tablait sur une baisse de 12,1% de la production intérieure brute au T2 comparée au T1. Une révision à la baisse de ce chiffre ferait davantage pression sur le CAC 40, mais également la monnaie unique face aux autres devises.

Graphique horaire du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives sont haussières tant que le CAC 40 se maintient au-dessus de son pivot à 5000 points et de l’oblique haussière qui vient chercher les creux du 31 juillet et du 7 août. La figure de retournement haussière en tête et épaules inversées formée en début de semaine donne un objectif haussier à 5383 points.

En cas de repli sous l’oblique et le pivot à 5000 points, les perspectives haussières seraient à court terme remises en cause. Le CAC pourrait poursuivre son repli jusqu’à son creux du 7 août à 4843 points avant d’éventuellement trouver du soutien.

Outre la publication du PIB de la zone euro ce matin, les publications des ventes au détail et de la production industrielle aux Etats-Unis à 14h30 et 15h15 respectivement pourraient sauver le CAC de clôturer sous 5000 points si elles ressortaient supérieures aux attentes.

