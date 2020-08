Les indices européens portés par les actions cycliques

Points-clés de l’article :

Les indices européens sont en hausse depuis le début du mois d’août, sans volume certes, mais en hausse grâce aux actions les plus cycliques de la value.

Techniquement, le cours du CAC 40 devrait rejoindre la résistance majeure à 5200 points, et les 3400 points pour le contrat future EuroStoxx 50.

Contrat future EuroStoxx 50 en bougies japonaises journalières– source TradingView

Les indices européens sont en hausse depuis le début du mois d’août, sans volume certes, mais en hausse grâce aux actions les plus cycliques de la value

Les mois d’août sont logiquement très calmes sur le plan du volume d’échange, car les salles de marché se sont vidées d’une grande partie de leurs institutionnels. Mais si l’on prend le temps d’observer les graphiques historiques, cette période a souvent vu des signaux techniques majeurs, sans volume au début, et confirmer à la rentrée avec le retour du volume.

Depuis la séance du 3 août, les indices boursiers européens sont en hausse de plus de 6% dans un volume qui est donc faible. Mais la structure de cette hausse est intéressante car elle repose sur une hiérarchie sectorielle qui met en avant la « value », en particulier les actions des secteurs les plus cycliques comme les valeurs bancaires ou encore l’automobile.

Dans l’absolu les indices européens sont en range depuis le début de l’été, en-dessous des sommets du rebond technique qui ont été inscrit au début du mois de juin. La contribution des actions cycliques au rebond est notable et pourrait indiquer à un stade précoce le dépassement des résistances pour les prochaines semaines. Nous n’en sommes encore par là mais cette hiérarchie sectorielle est à suivre de près.

Graphique du cours du CAC 40 avec TradingView

Techniquement, le cours du CAC 40 devrait rejoindre la résistance majeure à 5200 points, et les 3400 points pour le contrat future EuroStoxx 50

Sur le plan technique, le benchmark de la Zone Euro, le contrat future EuroStoxx 50, se dirige à nouveau vers un test de la résistance majeure à 3400 points, les sommets du rebond technique de juin dernier. Ce seuil est capital car son débordement suggérait un potentiel de hausse encore fort pour le rebond des actions européennes. Je mets donc sous haute surveillance une éventuelle cassure technique haussière des 3400, qui impliquerait à terme un dépassement des 5200 points par le cours du CAC 40.