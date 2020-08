CAC 40 : 3 actions qui montrent des signes de reprise

Points clés de l’article :

CAC40 : Une séance très positive

Accor : Le franchissement de l’oblique baissière est de bon augure

Peugeot redémarre mais doit accélérer pour confirmer la fin de sa baisse

Technip : Des velléités de reprise

CAC40 : Une séance très positive

Le CAC40 comme l’ensemble des bourses internationales est en forte hausse aujourd’hui après la signature par le président Trump de décrets pour prolonger l’aide aux personnes sans emploi. Le président américain a annoncé aussi son intention de baisser les taxes sur les plus-values. Les marchés espèrent maintenant un accord entre démocrate et républicains sur un nouveau plan de relance économique. De plus en Europe, l’indice ZEW sur le sentiment économique est ressorti à 71,5 contre 58 attendu et 59,5 le mois précédent. Une série de nouvelles très favorables aux actions.

L’indice a dépassé les 5000 points et va se retrouver confronter la moyenne mobile descendante à 200 jours. Cette moyenne a bloqué la hausse du CAC40 en Juin et Juillet. Un franchissement serait un signal positif qui permettrait de revenir sur 5230 point, plus haut de Juin. En cas d’échec le support à 4760 serait en danger.

Evolution des cours du CAC40 en données quotidiennes :

Accor : Le franchissement de l’oblique baissière est de bon augure

L’action Accor a touché un point bas autour de 20,78 qui a tenu à plusieurs reprises depuis Mars et constitue maintenant un fort support. Le titre a cassé une oblique baissière de court terme et accélère à la hausse vers une résistance court terme à 25,73.

A moyen terme elle pourrait revenir sur la forte résistance à 29,78 touchée à plusieurs reprises et renforcée par la moyenne mobile à 200 jours.

Evolution de l’action Accor en données quotidiennes :

Peugeot redémarre mais doit accélérer pour confirmer la fin de sa baisse

L’action Peugeot est en forte hausse aujourd’hui mais reste toujours en phase de consolidation au sein d’un triangle et se rapproche de la borne haute. Si l’action parvient à s’extirper par le haut, le prochain obstacle sera la moyenne mobile à 200 jours. La sortie du triangle pourrait donner un potentiel de hausse intéressant. En cas d’échec un nouveau test de la borne basse sera probable.

Evolution de l’action Peugeot en données quotidiennes :

Technip : Des velléités de reprise

La parapétrolière donne des signes de reprise avec une belle hausse aujourd’hui. Elle a construit un beau support à 5,77 et a affiché le 29 juillet un creux ascendant avec une moyenne mobile à 20 jours qui e retourne à la hausse.

Pour confirmer une dynamique positive , il faudra franchir la résistance à 7,84 avec comme objectif la résistance majeure à 9,37, bas du gap laissé ouvert en Mars. Un échec signifierait la poursuite de le tendance horizontale

Evolution de l’action Technip en données quotidiennes :

