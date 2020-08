Le CAC 40 peine à rebondir malgré le plan de relance américain signé par Donald Trump ce weekend

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le plan de relance américain ne semble pas suffisant pour porter la bourse de Paris

CAC 40 : les perspectives sont baissières en dessous de la ligne de cou de l’ ETE

La bourse de Paris tente en vain de faire face à la pression vendeuse ce lundi, mais il semblerait que les ventes continuent à l’emporter sur les achats. Les nouvelles aides à l’économie américaine signées par décret par Donald Trump ce weekend ne semblent pas convaincre les investisseurs. Le CAC 40 s’essouffle et perd presque l’ensemble de ses gains de la première heure de la journée.

Pourtant, le président américain a accordé des nouvelles aides importantes à l’économie américaine comme un gel des charges salariales pour les salariés gagnants moins de 100 000$ par an, une allocation chômage prolongée de 400 dollars par semaine, des protections pour les locataires menacés d'expulsion et un report du remboursement des emprunts étudiants.

Ces aides devraient soutenir l’économie américaine en gardant notamment un niveau de consommation des ménages élevé et en stimulant le marché de l’emploi. Par ailleurs, les aides un peu près similaires qui sont arrivées à terme fin juillet avaient permis aux ventes au détail de remonter à leur niveau d’avant-crise et au marché de l’emploi de rebondir plus que les attentes ces derniers mois. En juillet, les créations d'emplois non-agricoles (NFP) se sont élevées à 1,8 millioncontre des attentes à 1,6 million et le taux de chômage est descendu à 10,2% contre un consensus à 10,5%.

En attendant la poursuite des négociations sur le plan de relance au Congrès, l’attention des investisseurs devrait se tourner sur la production industrielle en Europe, en Chine et aux États-Unis ainsi que les ventes au détail américaines publiées dans la semaine.

Graphique horaire du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives sont baissières depuis que le CAC 40 est sorti par le bas de son canal haussier il y a deux semaines (en bleu dans le graphique). Le CAC 40 devra s’affranchir de l’oblique baissière qui vient chercher les sommets des 24 et 29 juillet et du 5 août pour à nouveau présenter des perspectives haussières, car une clôture au-dessus de cette oblique formerait une figure de retournement en tête et épaules inversées.

A l’inverse, un repli sous l’oblique haussière qui vient chercher les creux des 3 et 7 août serait un signal en faveur d’une poursuite de la tendance baissière. Les perspectives deviendraient baissières jusqu’au plus bas de la semaine dernière à 4763.

