SP500 : L’emploi alimente la poursuite de la hausse

De bons chiffres du chômage

Un indice qui monte et des investisseurs individuels toujours pessimistes

La tendance reste toujours haussière

Le marché du travail américain a continué à regagner du terrain en juillet, bien qu'à un rythme plus lent, ce qui indique que le rebondissement économique continue à progresser malgré une augmentation des infections à coronavirus.

Les emplois ont augmenté de 1,76 million de personnes en juillet, battant les estimations de 1,48 million et après des créations 4,79 millions en juin, selon les données du ministère du travail publiées vendredi. Le taux de chômage a baissé plus que prévu, à 10,2 %, contre 1à,6% attendu.

Création d’emploi aux Etats Unis et Taux de chômage :

Cependant ces bons chiffres sont un peu contrebalancés par les dossiers en cours. Les marchés sont dans l’attente de nouvelles concernant le plan de relance économique discuté par les démocrates et les républicains mais dont les négociations trainent en longueur. Alors que les législateurs et les responsables de l'administration s'efforcent de se mettre d'accord sur un nouveau plan d'aide, le président Donald Trump a déclaré jeudi qu'il signerait probablement un décret vendredi ou au cours du week-end prolongeant les prestations de chômage. Ce passage en force pourrait déclencher un choc politique à la veille des élections.

Les tensions grandissantes avec la Chine retiennent aussi l’attention. Le président américain a publié deux décrets interdisant aux entreprises américaines toute relation commerciale avec les entreprises chinoises TikTok et Tencent. Donald Trump avait déjà prévenu que les activités de TikTok devaient être rachetés par une société américaine, en l’occurrence Microsoft. De plus 11 personnes chinoises en relation avec la loi sur la sécurité à Hong Kong vont être sanctionnés.

Un indice qui monte et des investisseurs individuels toujours pessimistes

L'optimisme des investisseurs individuels quant à l'orientation à court terme du marché boursier a rebondi mais reste exceptionnellement faible. La dernière enquête de l'AAII sur le sentiment des investisseurs montre également des niveaux plus faibles de sentiment neutre et baissier.

Le sentiment haussier, c'est-à-dire les attentes d'une hausse des prix des actions au cours des six prochains mois, a rebondi de 3,1 points de pourcentage pour atteindre 23,3 %. Cette baisse maintient le sentiment haussier en dessous de sa moyenne historique de 38,0 % pour la 22e semaine consécutive et la 27e semaine cette année.

Le sentiment baissier, c'est-à-dire les attentes que les prix des actions vont baisser au cours des six prochains mois, a baissé de 0,9 point de pourcentage pour atteindre 47,6 %. Le pessimisme est au-dessus de sa moyenne historique de 30,5 % pour la 24ème semaine consécutive et la 26ème fois cette année.

De même 77% des clients IG sont positionnés à la vente, chiffre en augmentation et sur des niveaux extrêmes.

A l’inverse le Total put call ratio se situe sur des niveaux assez bas à 0,61. Les investisseurs ayant des options à la vente très inférieure aux options à l’achat, ce qui montre un degré de confiance et d’optimisme.

Il est donc difficile d’anticiper un effondrement de marché avec ces enquêtes contradictoires. On peut quand même noter que l’indicateur AAII montre une fois de plus que les investisseurs individuels sont perdants depuis plusieurs semaines et donc que d’un point de vue contrarien cette situation pourrait perdurer. Le Put/Call ratio nous indique qu’une correction est possible mais l’ensemble des indicateurs ne nous donne pas un signal d’une nouvelle vague baissière d’ampleur.

La tendance reste toujours haussière

L’indice américain a rejoint et dépassé la résistance constituée par le haut du gap laissé ouvert en Février à 3328 et retracé toute la baisse due à la crise du coronavirus. La moyenne mobile à 20 jours est haussière et le RSI se rapproche d’un niveau de surachat. Tant que l’on reste au-dessus des 3233 l’objectif reste toujours la hauteur du triangle depuis sa sortie soit 3500 points.

La figure du jour si elle est confirmée en clôture est une figure d’hésitation en doji qui pourrait engendrer une correction en cas de retour sous les 3328 points sans remettre en cause la tendance de fonds.

Evolution des cours du SP500 en données quotidiennes :

