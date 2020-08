La probabilité d’une correction augmente sur les indices US

Points-clés de l’article :

Graphique du contrat future S&P500 en bougies japonaises journalières– source TradingView

Le contrat future S&P 500 a bouclé la boucle du choc boursier Covid-19 en comblant ce matin le gap baissier du 24 février dernier

Le marché actions US est actuellement dans une phase d’euphorie avec les nouveaux records historiques du Nasdaq et plusieurs séances consécutives de hausse sur les actions technologiques et aussi le compartiment classique. La saison des résultats trimestriels est proche de se terminer et environ 80% des entreprises ont dépassé les attentes du consensus des analystes financiers et le laboratoire américain Novavax est sous le feu des projecteurs pour son développement d’un vaccin anti-Covid-19. Avec la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) qui avait rappelé la semaine dernière son soutien sans limite et inconditionnel à l’économie et aux marchés boursiers, la tendance haussière a pris une dimension excessive en attendant la publication du rapport NFP du mois de juillet, vendredi à 14h30.

Sur le plan technique, le contrat future S&P 500 a fermé le gap baissier ouvert le 24 février dernier, ce gap avait donné le point de départ de la chute, la boucle est donc bouclée. Le comblement du gap devrait générer une pause dans la hausse, voir un retracement vers le premier support à 3270 points.

Indice de volatilité des actions américaines, le VIX – source TradingView

C’est aussi le 24 février dernier que le VIX avait développé un gap de rupture haussière. La volatilité pourrait augmenter en août sur les actions

Logiquement, c’est aussi lors de la session du lundi 24 février que le VIX, qui mesure la volatilité implicite des actions de l’indice S&P 500, avait ouvert un gap haussier de rupture, un seuil qui représente à présent un solide support de volatilité. Techniquement donc, des facteurs nouveaux sont présents et ont augmenté la probabilité d’une correction des actions. Mais les alertes techniques baissière sur actions sont très souvent neutralisées par l’action massive des Banques Centrales et le niveau toujours plus bas des taux d’intérêt.