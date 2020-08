CAC40 : le secteur bancaire reste fragile

Points clés de l’article :

CAC40 : L’indice reste léthargique

BNP évolue en zone neutre

Crédit Agricole : L’action en phase de correction

La Société Générale ne parvient pas à décoller

CAC40 : L’indice reste léthargique

L’indice a cassé une oblique haussière et se stabilise au-dessus d’un support à 4760 et 4680. Les cours n’ont pas réussi à casser la moyenne mobile à 200 jours, frontière entre un marché haussier et baissier. A court terme la moyenne mobile à 20 jours se retourne à la baisse. Le chiffre du chômage US demain et un accord sur un plan de sauvetage aux Etats Unis pourraient donner la prochaine impulsion pour les marchés boursiers.

Dans ce contexte le secteur bancaire est particulièrement affecté par les taux bas qui sévissent sur les marchés et les inquiétudes économiques

Evolution des cours du CAC40 en données quotidiennes :

BNP évolue en zone neutre

L’action BNP consolide au sein d’un léger triangle sous la moyenne mobile à 200 jours et le retracement de 50% de la baisse de Mars. L’action est donc dans une zone neutre comme l’atteste le RSI stable sous le niveau des 50.

Evolution de l’action BNP en données quotidiennes :

Crédit Agricole : L’action en phase de correction

L’action crédit agricole est revenu sur son point haut de Juin mais a été rejetée le 21 juillet avec un chandelier en forme d’étoile filante. La cassure de l’oblique haussière a donné le dernier signe que la hausse entreprise depuis les points bas de Mars était terminée. L’action n’a jamais dépassé sa moyenne mobile à 200 jours et donc évolue dans une tendance de moyen terme baissière. La moyenne mobile à 20 jours se retourne à la baisse et un retour sur le support à 7,88 est possible. Pour invalider cette correction les cours doivent franchir les 9,52. Sous 7,88 la correction se transformerait en nouvelle impulsion baissière.

Evolution de l’action Crédit Agricole en données quotidiennes :

La Société Générale ne parvient pas à décoller

L’action Société Générale évolue sous un gap baissier et sous la moyenne mobile à 200 jours qui nous indique sa fragilité. Elle a marqué un double sommet qu’elle a validé en rompant la ligne de cou à 14,40. L’objectif a été atteint mais n’a pas provoqué de rebond significatif.

La Société Générale reste proche de ses points bas et donc très faible. Rien ne permet pour l’instant un rebond et le risque est plus de voir un nouveau test des 11,35

Evolution des cours de la Société Générale en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE