Wall Street : toujours haussier mais risque de correction élevé à court terme

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/RZsXY2qt7I

Microsoft dans le rouge aujourd'hui après le sommet historique d'hier Se replie après le flux d'info cet après-midi concernant le possible intérêt de certains GAFA pour #TikTok Surveiller comblement du gap formé post résultats $MSFT --> https://t.co/6QLZdFOEPn

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : 4,55 % Pétrole WTI : 1,43 % Or : 0,91 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/SDu2U0WbU2