Le cours du CAC 40 rebondit avec le secteur bancaire

Le cours du CAC 40 a reculé de 8% en l’espace de deux semaines depuis la résistance à 5200 points. Un rebond sur support démarre cette semaine sur les actions européennes.

L’analyse technique du cours du CAC 40 doit être optimisée avec l’analyse de ses composantes poids lourds, les actions LVMH, L’Oréal, Sanofi et Total + le secteur bancaire.

Cours du CAC 40 en bougies japonaises journalières – source TradingView

Sur le marché actions, il y a actuellement deux mondes parfaitement distincts. Le monde des valeurs technologiques qui reste parfaitement haussier et qui établit régulièrement de nouveaux records historiques comme le titre Apple vendredi dernier ; et le monde des valeurs classiques, stable dans leur reprise à WallStreet depuis deux semaines et en baisse en Europe de 6% en moyenne. Cet écart est essentiellement dû à la hausse équivalente du taux de change euro-dollar sur la période.

Le cours du CAC 40 a vécu une mauvaise semaine passée, avec une baisse de plus de 5% et plus de 8% de baisse depuis la résistance technique majeure des 5175/5200 points rejointe une seconde fois le 21 juillet. Cette sous-performance du CAC 40 est liée aux résultats trimestriels et en particulier au recul du titre LVMH, 10% de la pondération du CAC avec ses 180 milliards de capitalisation boursière.

Techniquement, peut-on maintenant envisager un rebond du CAC 40 après ces deux semaines de baisse ? Le premier support vraiment tangible est à 4710 points sur l’indice parisien, mais les contrats futures EuroStoxx 50 et DAX sont déjà au contact de support, ainsi que le titre LVMH. Le rebond des actions européennes permet donc au cours du CAC 40 de rebondir, une reprise qui devrait le mener vers les 5000 points cette semaine.

Graphique de l’action LVMH en bougies japonaises journalières – source TradingView

Le cours du CAC 40 a donc rebondi sans avoir testé le premier support tangible à 4710 points. Il est vrai que les indices plus importants étaient déjà sur support, mais c’était aussi le cas des poids lourds du CAC 40 et des valeurs bancaires. Les seules 4 actions LVMH (graphique ci-dessus), L’Oréal, Sanofi et TOTAL pèsent 35% du CAC 40 ; en ajoutant le secteur hautement cyclique qu’est le secteur bancaire, c’est un peu moins de la moitié de l’indice parisien. Les supports sur les valeurs bancaires plus le support majeur à 360 euros sur le titre LVMH permettaient d’envisager un rebond du CAC 40 avant le support à 4710 points.