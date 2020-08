CAC40 : Le secteur pétrolier est toujours en difficulté

Points clés de l’article :

Vive reprise du CAC40

Total : La locomotive du marché manque d’énergie

Technip, CGG : Les parapétrolières ne sont pas à la fête

Vive reprise du CAC40

Le CAC40 est en passe d’annuler la séance baissière de vendredi. Il lui faudra dépasser le plus haut à 4915 pour confirmer que la consolidation débutée en Juin est terminée. L’indice a profité de bons chiffres aux Etats Unis et d’un accord à venir au sénat sur les indemnités chômage qui seraient prolongés. L'Institute for Supply Management, une association de directeurs des achats, a déclaré que son indice manufacturier a augmenté à 54,2 le mois dernier, contre 52,6 en juin. Toute valeur supérieure à 50 indique que l'industrie manufacturière américaine est en expansion.

L’indice donc se reprend et établit un support à 4760. S’il parvenait à dépasser les 4915 puis 5000 points alors un test de la moyenne mobile à 200 jours serait probable.

Evolution du CAC40 en données quotidiennes :

Total : La locomotive du marché manque d’énergie

Total a sauvé son trimestre grâce à ses activités de négoce. Le recentrage de la société sur les puits les plus profitables a permis à Total d’abaisser son point mort et devenir profitable à partir de 25 USD le baril, ce qui est une bonne nouvelle avec un retour du baril à 40 USD.

Toutefois l’action reste fragile tant qu’elle reste sous sa moyenne mobile à 200 jours et sous le retracement Fibonacci de 61,8% de la baisse du début d’année. La moyenne mobile à 20 périodes se retourne à la baisse et l’action ne s’extirpe pas d’un canal baissier de court terme. Aussi un retour sur le fort support à 29,10 est probable.

Pour invalider ce scénario baissier il faudrait que l’action sorte par le haut de ce canal et surtout franchisse la résistance horizontale à 35,58 USD.

Evolution de l’action Total en données quotidiennes :

Technip, CGG : Les parapétrolières ne sont pas à la fête

Les comptes semestriels des entreprises de services pétroliers montrent l’impact de la crise du coronavirus à travers la chute des cours. Ces sociétés restent soumises à la baisse des investissements des gros producteurs pétroliers.

Technip a réussi à éviter une perte au deuxième trimestre avec un profit de 11,7 millions de dollar et des ventes en recul de seulement 8%. Mais cela ne suffit pas à faire oublier un premier trimestre catastrophique. L’action a réussi à se stabiliser entre 5,94 et 7,06 et se trouve donc dans un canal horizontal. La tendance de moyen terme reste négative tant que les cours évoluent sous la moyenne mobile à 200 jours. Toutefois le RSI est orienté à la hausse et si l’action parvenait à franchir les 7,06 alors une vague de hausse pourrait se développer vers 7,84 et au-delà revenir vers 9,37. En cas d’échec il faudra surveiller les 5,94.

Evolution de l’action Technip en données quotidiennes :

L’action CGG accuse une baisse de 73% depuis le début de l’année reflet d’une perte de 147 millions de USD entre Avril et juin et une résultat opérationnel négatif de 53 millions. L’action atteint un nouveau plus ce matin après avoir consolidé entre et Juin. La cassure d’une droite de support a provoqué une nouvelle vague de baisse. Même si le RSI est en zone de survente et pourrait entrainer une correction, rien ne montre que la tendance baissière va s’inverser tant que le prix reste en dessous de 1,4910 bas du gap laissé ouvert en Mars.

Evolution de l’action CGG en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE