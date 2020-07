CAC 40 / DAX 30 : Les bourses européennes enfoncent des niveaux techniques majeurs

Points-clés de l’article sur le CAC 40 et le DAX 30 :

Les résultats des GAFA et le plan de relance américain pourraient sauver les indices européens

Le CAC 40 et le DAX enfoncent des niveaux techniques majeurs

Les perspectives des indices européens s’assombrissent depuis la semaine dernière avec le CAC 40 et le DAX 30 ayant enfoncé des niveaux techniques importants. Le CAC 40 est repassé sous son pivot à 5000 points et le DAX 30 sous son plus haut de juin en raison d’un regain d’incertitudes sur la reprise économique alors que les aides supplémentaires de 600$ par semaine à l’allocation chômage aux Etats-Unis doivent se terminer en fin de semaine.

Les républicains ont proposé un plan de relance avec un prolongement de ces aides, mais à un montant réduit de 200$ par semaine ce que les démocrates du Congrès s’opposent. Les deux camps politiques devront trouver un accord d’ici la fin de semaine pour que les aides exceptionnelles se poursuivent sans interruption. Dans le cas d’une interruption ou d’un montant réduit des aides, la consommation des ménages américains pourrait à nouveau fortement chuter en août et donc les revenus des entreprises au troisième trimestre.

Ces incertitudes viennent s’ajouter au rebond d’inscriptions à l’allocation chômage lors de la semaine du 15 juillet laissant à penser que la reprise économique ralentit à nouveau. La refermeture de certains Etats américains pour tenter d’enrayer la seconde vague de l’épidémie y est sûrement pour quelque chose.

Inscriptions initiales à l’allocation chômage aux Etats-Unis depuis le début de l’année :

Cela dit, ces incertitudes sur la reprise économique pourraient temporairement être mises de côté dans le cas de résultats trimestriels des GAFA supérieurs aux attentes, ou même levées en cas d’accord sur un prolongement des aides aux chômeurs.

Google, Apple, Facebook et Amazon publieront leurs résultats du second trimestre aujourd’hui et demain. Etant donné l’important rallye de ces mastodontes technologiques depuis les plus bas de mars, les marchés ne laisseront aucune erreur passer.

Graphique journalier du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le CAC 40 et le DAX ont enfoncé des niveaux techniques importants ces dernières semaines.

Le CAC 40 a émis un premier signal baissier en sortant par le bas de son biseau ascendant, puis un second en passant sous son pivot à 5000 points.

Ces signaux baissiers pourraient se traduire par une correction ou une consolidation. Actuellement, nous constatons le CAC 40 évoluer en bas de son range mensuel entre 4850 et 5150 points. Par conséquent, il sera préférable d’attendre une sortie par le bas du range pour adopter des perspectives réellement baissières. En cas de sortie par le bas du range, les perspectives deviendraient baissières jusqu’au plus bas de juin à 4695, puis le seuil psychologique à 4500 points.

Graphique journalier du DAX 30 réalisé sur TradingView :

Le DAX se porte un peu mieux que l’indice parisien en restant bien orienté vers le nord, mais son récent repli sous le plus haut de juin invite à la prudence. Le repli sous cette ancienne résistance a formé une figure de retournement en « top island » dans la terminologie des chandeliers japonais.

Les perspectives sont techniquement baissières en l’absence de rebond au-dessus du plus haut de juin à 12.913 points. Une baisse sous les plus bas de la semaine à environ 12.700 points renforcerait les perspectives baissières.

Toutefois, il sera sans doute préférable d’attendre une sortie par le bas des bandes de Bollinger pour confirmer le scénario d’un renversement baissier, car les respirations de 10% sont fréquentes au début d’un nouveau marché haussier. C’était le cas sur le DAX en avril, mai et juin.

