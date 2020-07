CAC40 : 3 actions qui donnent des signes de fragilité

Points clés de l’article :

Le CAC40 pourrait revenir sur 4850

Wall Street a terminé la semaine dernière en baisse après les nouvelles tensions diplomatiques entre les gouvernements américain et chinois et des rapports mitigés sur les bénéfices des entreprises.

Les marchés boursiers mondiaux ont récupéré la plupart des pertes de cette année, mais beaucoup d'analystes avertissent que le rebond pourrait avoir été trop important et trop précoce, car le nombre de cas de virus augmente aux États-Unis et dans certaines autres économies.

En France, le CAC 40 s'inscrit en baisse à la mi-journée. Les actions des entreprises de voyage et de tourisme ont particulièrement baissé après que certains pays aient mis en place des restrictions de quarantaine pour les voyageurs en provenance d'Espagne, où les contagions ont de nouveau augmenté.

Le CAC40 n’ a pas réussi à franchir la moyenne mobile à 200 jours qui fait office de résistance puis a cassé une oblique haussière de moyen terme et teste pour la troisième fois en 3 jours le support à 4925 points. La tonalité a donc changé et la tendance haussière mise entre parenthèse. Une cassure des 4925 points permettrait de rejoindre le support des 4850 points. Tant que ce dernier niveau tient il ne s’agira que d’une correction du fort mouvement haussier. La moyenne mobile à 20 périodes se retourne à la baisse.

Evolution des cours du CAC40 en données quotidiennes :

Thales : la rupture du support laisse entrevoir un retour sous 60 Euro

Après la revue à la baisse de ses résultats le 24 juillet, l’action Thales dégringole. L’entreprise a subi l’impact du coronavirus sur l’aéronautique civile. L’action a cassé une droite de support à 68,08 après avoir inscrit plusieurs sommets descendants. Tant que les cours restent sous l’oblique baissière les cours peuvent rejoindre le support à 59,75.

Evolution de l’action Thales en données quotidiennes :

Sodexo casse une figure de moyen terme en triangle

La tendance de fond est baissière sous la moyenne mobile à 200 jours.

L’action évoluait dans un large triangle depuis Mars. Vendredi malgré une ouverture sous l’oblique haussière, l’action était parvenue à réintégrer la figure. Aujourd‘hui Sodexo semble casser définitivement (A confirmer à la clôture) et pourrait revenir sur 57,28 et 53,82, les deux précédents creux de Mai et Juin. Le RSI n’indique pas de survente et donc la poursuite de la baisse est probable.

Evolution de l’action Sodexo en données quotidiennes :

Vivendi est bien fragile dans l’attente des résultats de l’entreprise

En attendant la publication de ses résultats jeudi prochain Vivendi a cassé une figure en biseau. Le biseau ascendant comme c’est le cas ici est baissier. Les cours se dirigent vers le point de départ de la figure à 21,67 euro. La rupture de la moyenne mobile à 200 jours et le retournement à la baisse de la moyenne mobile à 20 jours sont des facteurs négatifs pour la suite.

Evolution de l’action Vivendi en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

