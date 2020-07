CAC 40 / DAX 30 : Les bourses européennes plombées par les tensions US/Chine

Points-clés de l’article sur le CAC 40 et le DAX :

CAC 40 et DAX 30 reviennent tester une oblique majeure

Les indices européens pénalisés par les tensions US/Chine malgré d’excellents PMI

Les indices européens ont ouvert dans le rouge ce matin dans le sillage du net repli de Wall Street et du regain de tension entre Pékin et Washington. En effet, les relations se sont un peu plus envenimées cette semaine, la Chine ayant annoncé la fermeture du consulat américain à Chengdu après que Washington eut annoncé la fermeture du consulat chinois à Houston. Source d’inquiétudes supplémentaires, Mike Pompeo a déclaré que les États-Unis et leurs alliés devaient faire preuve de "moyens plus créatifs et affirmés" pour contraindre le Parti communiste chinois (PCC) à changer sa façon de procéder.

Le retour des tensions géopolitiques fait ainsi passer au second plan les résultats des entreprises qui ressortent pourtant supérieurs aux attentes dans la plupart des cas. Les très bons PMI européens ne permettent pas de changer le sentiment des investisseurs. Le CAC 40 et le DAX 30 reculent de plus de 2% malgré des PMI bien supérieurs aux attentes en France, en Allemagne et sur l’ensemble de la zone euro.

Ce net repli du marché a contraint le CAC 40 à repasser sous le seuil des 5.000 points et le DAX sous le seuil des 13.000 points. Pour limiter la casse du jour, les opérateurs de marché ne pourront plus que compter sur les PMI des États-Unis publiés à 15h45 et les ventes de logements neufs à 16h00.

Graphique journalier du CAC 40 sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de fond du CAC 40 restent haussières malgré la correction des dernières séances et le manque de direction du marché depuis mi-juin. L’indice parisien est actuellement en train de tester une oblique haussière majeure qui fait office de support depuis les plus bas de mars. Cette oblique devra résister à la pression vendeuse pour préserver les perspectives haussières, autrement, un repli plus important serait à prévoir.

Graphique journalier du DAX 30 sur TradingView :

L’indice allemand se porte un peu mieux que l’indice parisien. Le DAX reste bien orienté à la hausse - même à court terme - malgré le repli ce matin. Le DAX teste également l’oblique haussière qui vient chercher les plus bas de mars et de mai. Une cassure de celle-ci serait un signal baissier jusqu’à la moyenne mobile à 200 séances actuellement vers 12.200 points.

