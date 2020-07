CAC 40 : Sous le signe de l’espoir

Points clés de l’article :

Un accord historique pour relancer la zone

Le CAC40 fait face à la moyenne mobile à 200 jours

Les dirigeants de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un plan de relance historique qui verra le bloc émettre 750 milliards d'euros de dette commune pour aider les États membres à atténuer le ralentissement économique.

L'accord, conclu mardi aux premières heures du jour après plus de quatre jours de négociations acharnées à Bruxelles, a nécessité l'approbation unanime des 27 États membres et représente une victoire pour la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron, qui avaient rédigé un avant-projet de proposition en mai. Le fonds d'urgence permettra d'accorder 390 milliards d'euros de subventions et 360 milliards d'euros de prêts à faible taux d'intérêt.

Près d'un tiers de ces fonds sont destinés à la lutte contre le changement climatique et, avec le prochain budget de l'Union européenne de 1 000 milliards d'euros sur sept ans, ils constitueront le plus grand plan de relance vert de l'histoire. Toutes les dépenses doivent être conformes à l'objectif de l'accord de Paris de réduire les gaz à effet de serre.

Parallèlement, le vice-président de la BCE Guindos a déclaré que les derniers indicateurs montrent que la contraction du PIB dau deuxième trimestre dans le zone euro sera moins forte qu’estimé précédemment.

Les marchés boursiers retiennent aussi la progression de la recherche sur un vaccin. Un vaccin contre les coronavirus en cours de développement par l'université d'Oxford et AstraZeneca Plc a donné des résultats prometteurs lors des premiers essais sur l'homme, une étape clé pour l'un des projets de vaccins les plus avancés au monde. La société chinoise CanSino Biologics Inc. et un partenariat entre Pfizer Inc. et BioNTech SE ont également fourni des mises à jour positives sur les essais, indiquant les progrès réalisés dans la poursuite de la lutte contre l'agent pathogène.

Le CAC40 se situe dans une tendance haussière au-dessus d’une oblique ascendante mais se trouve confronté à deux résistances importantes. : la moyenne mobile à 200 jours et et le précédent sommet à 5230. Un franchissement des ces deux obstacles permettraient à l’indice de poursuivre sa hausse vers 5540. La moyenne mobile à 20 jours et le RSI sont ascendants et donc positifs pour l’indice.

Une cassure de l’oblique donnerait le signal d’une correction vers le support à 4850.

Evolution du CFD CAC40 en données quotidiennes :

