SP500 : L’indice manque de carburant

Des premiers résultats mitigés pour les entreprises américaines

Les indicateurs de sentiment montrent des signes opposés

L’indice ne parvient pas à confirmer la sortie d’un triangle

Les actions se maintiennent à Wall Street vendredi, à la fin d'une autre semaine de négociation mouvementée. Le S&P 500 augmente légèrement à l'ouverture , ce qui lui permet de continuer à progresser pour une troisième semaine consécutive. Netflix est le titre qui a le plus chuté dans l'indice après avoir donné des perspectives décevantes quant à la croissance du nombre d'abonnés, et les croisiéristes ont largement chuté après que les autorités sanitaires fédérales aient prolongé l'interdiction des croisières jusqu'à la fin du mois de septembre en raison de la hausse des infections à coronavirus dans la plupart des États américains.

L'indicateur de sentiment de l'université de Michigan est ressorti à 73,2 contre 79 attendu et 1,3 million de personnes supplémentaires ont déposé une demande d'allocation de chômage la semaine dernière. Des chiffres qui montrent que la reprise n'est pas aussi dynamique et reste sous la pression des mesures de restrictions qui reviennent dans certains états.

Jusque là dans la semaine, l'optimisme concernant les travaux sur un éventuel vaccin contre le coronavirus avait soutenu les marchés boursiers.

La semaine prochaine nouvelle vague de résultats :

Les indicateurs de sentiment montrent des signes opposés

L’enquête auprès des investisseurs individuels américains montre une augmentation à la fois des optimistes et des pessimistes avec une proportion neutre à son plus bas depuis 10 semaines. Les investisseurs qui attendent une hausse des actions dans les 6 prochains mois ont augmenté de 3,7 points à 30,8% au plus haut de 5 semaines mais bien en dessous de la moyenne historique à 38%. Les baissiers restent donc largement majoritaires avec 45,4% . Même appréciation pour l’indicateur de sentiment IG où 73% des clients sont à la vente.

Par contre le Put Call Ratio a fortement baissé à 0,63 revenant sur un plus bas de l’année, ce qui montre que les couvertures à la baisse sont levées et donc représente un risque pour les actions.

Les indicateurs sont donc sur des niveaux extrêmes mais dans des sens contraires.

L’indice ne parvient pas à confirmer la sortie d’un triangle

L’indice est parvenu à sortir d’une figure en triangle avec une bougie positive mardi mais n’a pas pu confirmé en dépassant le haut de la figure à 3233 points. Le franchissement libérerait une nouvelle vague de hausse vers les plus haut de Février et au-delà vers la hauteur du triangle reportée à la hausse soit 3500 points. La moyenne mobile à 20 périodes reste orientée à la hausse.

L’incapacité de franchir est une alerte qui se manifesterait en cas de rupture de l’oblique basse du triangle. Le risque serait alors un retour vers la moyenne mobile à 200 jours voire le support à 2972 points.

Evolution des cours du SP500 en données quotidiennes :

En conclusion, l’hésitation prédomine avec une pandémie qui menace de plus en plus la reprise économique, des indicateurs de sentiment extrêmes et contradictoires et enfin un indice qui ne parvient pas à franchir une résistance à 3233, qui se retrouve maintenant vulnérable à des prises de profit.

