CAC 40 / DAX : Les bourses européennes portées par l’espoir d’un vaccin

Points-clés de l’article sur le CAC 40 et le DAX :

Les annonces encourageantes d’un vaccin contre le coronavirus portent les bourses

Le DAX et le CAC 40 progressent dans un environnement dangereux

Les annonces encourageantes d’un vaccin contre le coronavirus portent les bourses

Les marchés actions rebondissent depuis mardi grâce aux annonces encourageantes dans la quête d’un vaccin contre le COVID-19. Entre les annonces de Moderna, Gilead, BioNtech et Astrazeneca, les opérateurs de marché ont espoir qu’un traitement thérapeutique soit trouvé rapidement et tablent par conséquent sur une reprise durable de l’économie mondiale.

En parallèle, les indicateurs macroéconomiques rassurent sur la vitesse de la reprise économique puisqu’ils ressortent globalement supérieurs aux attentes. Aux Etats-Unis, la production industrielle a connu son plus important rebond de son histoire en juin et l’indice manufacturier de la Fed de New York suggère une poursuite de ce rebond en juillet. En Chine, la production industrielle a également fortement progressé (+4,8%), mais les ventes au détail sont remontées moins que prévues (-1,8% sur un an contre -0,3% attendu).

Ce cocktail « espoirs d’un vaccin et bonnes surprises sur la reprise économique » a permis aux indices boursiers de fortement rebondir mardi et mercredi. Le DAX a même inscrit un plus haut de 4 mois à 13'000 points. Outre les publications macros, la prochaine bonne surprise pourrait être le plan de relance européen qui pourrait trouver consensus au sein des 27 en fin de sommet à l’issue du sommet.

Le DAX et le CAC 40 progressent dans un environnement dangereux

Graphique 4 heures du DAX réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du DAX sont haussières tant qu’il n’enfonce pas l’oblique haussière de son ancien triangle symétrique (en noir) et celle qui fait office de support depuis les plus bas de mars (en bleu).

Ces obliques représentent des niveaux de prix potentiellement intéressants pour de positionner dans le sens de la tendance.

Graphique 4 heures du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le CAC, les perspectives sont similaires au DAX 30, mais nous pouvons constater que l’indice parisien n’a pas réussi à dépasser son plus haut de juin cette semaine. Le premier support intéressant pour éventuellement se positionner à l’achat sera l’oblique haussière de l’ancien triangle.

Toutefois, bien que les perspectives soient indiscutablement haussières sur le plan de l’analyse technique, les marchés actions évoluent dans un environnement dangereux propice à une correction. C’est en tout cas ce qu’indique le ratio Put/Call Equity qui évolue proche de son niveau le plus bas de son histoire.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

Moyenne mobile à 10 séances du ratio Put/Call Equity – Stockcharts.com :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE